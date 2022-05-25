Порошенко показав нові пікапи, шоломи, броніки і «Старлінки», які їдуть на фронт

З 24 лютого Фондом Порошенка було витрачено близько 300 мільйонів гривень

Ще два пікапи, а також партія шоломів, бронежилетів та передавачі «Старлінк» відправляються на фронт – про це повідомив Петро Порошенко.

«Хто чекає сьогодні сенсації чи якихось визначальних новин, цього не буде. Це відео – про те, чим ми займаємося щодня, про рутинну роботу нашої команди. Пікапи «JAC» завтра їдуть у бригаду, яка зараз б’ється на фронті з великим успіхом. І ми впевнені, що протитанкові підрозділи, які будуть розміщені на цих пікапах, відправлять услід за російським кораблем декілька моторизованих російських монстрів», – говорить Порошенко.

Також окрім пікапів Фонд Порошенка, ГО «Справа Громад» і «Res_Publika. Брати по Зброї» закупили 2000 кевралових шоломів.

«Ми чекали на них більше місяця відтоді, як вони були проплачені. Частина з них вже завтра буде відправлена на фронт і рятуватиме життя і здоров’я українських воїнів», – говорить п’ятий Президент.

«Тут є і бронежилети, й інші «смаколики» від наших команд по всій Україні. Це маскувальні сітки, які плели наші жінки. У цю ж бригаду їдуть «Старлінки», які забезпечують гарний зв’язок на фронті, відповідну координацію дій Збройних Сил. Та й буде можливість передати вітання близьким і рідним», – наголошує Петро Порошенко.

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбаної тисячі бронежилетів, кевларові шоломи, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по зброї», які окремо і додатково зібрали десятки мільйонів гривень на потреби армії.



