Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО

Ключовою темою заходів ЄНП буде триваюча війна Росії проти України

Ключовою темою заходів ЄНП буде триваюча війна Росії проти України

П'ятий президент також буде присутрнім на саміті Європейської народної партії

29-30 травня 2022 року лідер партії «Європейська Солідарність», пʼятий Президент Петро Порошенко у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Очікується, що окрім участі в роботі Асамблеї лідер «Європейської Солідарності» проведе низку зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту.

31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу.

Ключовою темою заходів ЄНП буде триваюча війна Росії проти України, а також шляхи підтримки України. Лідер партії «Європейська Солідарність» запрошений виступити з промовою перед учасниками форуму. Планується низка двосторонніх зустрічей.

У роботі Конгресу та Саміту ЄНП візьмуть участь президенти Європейської Комісії та Європейського парламенту, керівництво країн ЄС з числа ЄНП.

Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).

У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.

Йдеться, зокрема, про збільшення підтримки України у відсічі російській агресії, посилення санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради.