Заборона на виїзд Порошенку. Доповідач щодо України у Європарламенті попередив Київ про наслідки

Ґалер наголосив, що ситуація з Порошенком грає на руку тим, хто не хоче бачити Україну кандидатом у члени ЄС

Депутат Європейського парламенту від Німеччини, член комітету Європарламенту із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Ґалер вважає, що заборона на виїзд для Петра Порошенка псує імідж України. Про це він сказав у коментарі Прямому. Ґалер наголосив, що ця ситуація грає на руку тим, хто не хоче бачити Україну кандидатом у члени ЄС.

«Я переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном», – наголосив євродепутат.

«Я є одним з найсильніших друзів України. Що б не сталося, я завжди буду підтримувати вас у вашій боротьбі з агресором, а також підтримувати більше санкцій, більше зброї для вас. А також ваше бажання отримати статус кандидата в ЄС. Втім, на Заході є ті, хто вагається щодо цього, а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом. Отже, така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну», – застерігає депутат Європейського парламенту.

«І поки що я можу апелювати лише до тих, хто може це зупинити і випустити його за кордон. Тож він має встигнути до вівторка на Конгрес ЄНП у Роттердамі», – наголосив євродепутат.

Раніше старший науковий співробітник Атлантичної Ради Андерс Аслунд закликав українську владу припинити блокування участі Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО.

«Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує участь експрезидента Порошенка у важливій Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі», – пише Аслунд у Twitter.

«НАТО розцінить це як те, що Україна є недостатньо демократичною для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком», – наголосив Аслунд.

Нагадаємо, колишній президент України, нардеп та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко увечері 27 травня вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його зупинили прикордонники. Порошенко входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі.

28 травня Порошенко повторив спробу виїхати. Він знову прибув у пункт пропуску «Рава Руська», де напередодні отримав відмову.

Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО. Не дати можливості Порошенку родити все, щоб наша країна отримала статус кандидата в члени ЄС», йдеться в заяві партійців.

Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).