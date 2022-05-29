Чотири військові кораблі країн НАТО прибули у Гельсінкі

Судна зайшли після участі у навчаннях в акваторії Балтійського моря

Фінляндія зреагувала на погрози Кремля

В один з портів Фінляндії, яка збирається вступити у НАТО, зайшли кораблі Альянсу. Вони належать США, Німеччини та Франції. Про це пише Yle.

До місцевого порту кораблі зайшли після участі у навчаннях в акваторії Балтійського моря. Антті Кайкконен міністр оборони країни – наголосив, що візит суден погодили ще до того, як у Фінляндії ухвалили рішення подати заявку на вступ до Альянсу.

Водночас перебування військових кораблів країн НАТО у водах Фінляндії – потужний сигнал.

Окрім того, у Міноборони Фінляндії заявили, що до кінця 2022 року збільшать кількість військових навчань. Загалом їх проведуть 20. Таке рішення ухвалили на тлі «вікна невизначеності». Мовиться про розгляд заявки Фінляндії на членство в Альянсі.

«У процесі розгляду нашої заявки ми будемо посилювати співпрацю з партнерами. Це зображається в тому числі у тому, що ми будемо більше тренуватися з найближчими партнерами, і у наступні місяці буде ближче візитів», – заявив Кайкконен.

Він назвав це явним сигналом підтримки для Фінляндії. Окрім того, це сприяє зміцненню обороноздатності країни.

Нагадаємо, раніше Путін розповів, як помститься Фінляндії та Швеції за вступ до НАТО.

Як повідомлялося,Путін погрожував президенту Фінляндії, якщо країна вступить в НАТО.

Тим часом 17 травня Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО.

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