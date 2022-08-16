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«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
Голова Меджлісу з гумором прокоментував схожість на олігарха
Рефіт Чубаров/ Facebook

«Про паспорт та громадянство запитати не встиг» 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про кумедний випадок, який стався з ним нещодавно. Про це він написав у Facebook.

«Що робить Коломойський у нашому під'їзді?», – почув шепіт бабусь за спиною, коли входив до кабіни. Я не став обертатися на шепіт, справді, звідки Беня в моєму під'їзді. Але зайшовши в ліфт, здивувався... Вибачте, про паспорт та громадянство запитати не встиг, він вийшов на п'ятому поверсі», – пожартував Чубаров на тему схожості з олігархом Ігорем Коломойським.

Згодом Чубаров додав, що ввжає дуже вдалим коментар Alim Aliev до свого допису: «Зараз десь за своєю спиною Коломойський чує «Хм, що робить Рефат-аг‘а у цьому під’їзді?». 

Нагадаємо, сьогодні Рефат Чубаров також дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові. 

Нагадаємо, 16 серпня, на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. 

Згодом стало відомо, що це детонує ворожий склад боєприпасів поблизу села Майське.

Тим часом міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів. 

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Теги: Рефат Чубаров Ігор Коломойський

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