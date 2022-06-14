Чубаров розповів, коли завершиться звільнення півдня України

Росія, через нові для неї виклики і санкції, попросить миру

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що звільнення півдня України від російських окупантів відбудеться лише тоді, коли Росія сама попросить миру. Про це Чубаров розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Сам етап звільнення півдня України, включно з Кримом, відбуватиметься, коли Росія через нові для неї загрози та виклики, попросить миру. Скоріше за все, настане етап переговорів, на яких обговорюватимуться умови капітуляції Росії», – розповів Чубаров.

За його словами, для того аби Росія сама зажадала миру міжнародні партнери України і надалі мають запроваджувати жорсткі санкції проти агресора. Проте, як швидко південь України знову стане вільним від російського окупаційного режиму, в більшості залежить від ходу війни.

«Знову ж таки, все залежатиме від ходу війни. А результати воєн вирішують результати конкретних битв. Скажімо, виграти бої за звільнення Запорізької, Херсонської областей, викинути російські війська за межі українського кордону на сході, тобто з Донбасу, означатиме крах російської якщо не держави, то режиму Путіна точно. І тоді вони самі побіжать сідати за стіл переговорів. Можливо, замість того, щоби направляти бойові ракети на російські гарнізони у Криму, ми будемо обговорювати графік виводу російських військ з нашого півострова», – зауважив голова Меджлісу.

Чубаров зазначив, що українські військові не зупиняться на адміністративній лінії між окупованим Кримом і Херсонською областю, а визволять весь південь України. Він також додав, що поки Крим залишається окупованим, загроза нових нападів на Україну залишається високою.

«На мою думку, звільнення півдня України завершиться зі звільненням Кримського півострова. Я не уявляю собі таку ситуацію, що українські війська визволять Херсонську область і дисципліновано зупиняться на адміністративній лінії між окупованим Кримом і Херсонською областю. Бо це означатиме, що на території окупованого Криму залишатимуться десятки і десятки військових підрозділів Росії, оснащених ракетно-зенітною зброєю, залишатимуться кораблі Чорноморського флоту Росії. Тобто звідти знову і знову здійснюватимуться напади на материкову частину України», - розповів Чубаров.

Нагадаємо, за словами голови Меджлісу Росія у окупованому Криму на тлі загарбницької війни проти України посилила пропаганду та репресії. Аби контролювати спротив жителів окупованого півострова війні, Росія «працює» у декількох напрямках.

Варто зауважити, що раніше суд у російській Пермі оштрафував на 30 тис. рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ». Штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів. Відповідний допис у «Вконтакте» Жебелєв розмістив 26 березня.