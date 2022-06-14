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    Політика

    Чубаров розповів, коли завершиться звільнення півдня України

    Чубаров:&nbsp;&laquo;На мою думку, звільнення півдня України завершиться зі звільненням Кримського півострова&raquo; - Чубаров розповів, коли завершиться звільнення півдня України
    Чубаров: «На мою думку, звільнення півдня України завершиться зі звільненням Кримського півострова»
    фото: Рефат Чубаров/Facebook

    Росія, через нові для неї виклики і санкції, попросить миру

    Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що звільнення півдня України від російських окупантів відбудеться лише тоді, коли Росія сама попросить миру. Про це Чубаров розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Сам етап звільнення півдня України, включно з Кримом, відбуватиметься, коли Росія через нові для неї загрози та виклики, попросить миру. Скоріше за все, настане етап переговорів, на яких обговорюватимуться умови капітуляції Росії», розповів Чубаров.

    За його словами, для того аби Росія сама зажадала миру міжнародні партнери України і надалі мають запроваджувати жорсткі санкції проти агресора. Проте, як швидко південь України знову стане вільним від російського окупаційного режиму, в більшості залежить від ходу війни.

    «Знову ж таки, все залежатиме від ходу війни. А результати воєн вирішують результати конкретних битв. Скажімо, виграти бої за звільнення Запорізької, Херсонської областей, викинути російські війська за межі українського кордону на сході, тобто з Донбасу, означатиме крах російської якщо не держави, то режиму Путіна точно. І тоді вони самі побіжать сідати за стіл переговорів. Можливо, замість того, щоби направляти бойові ракети на російські гарнізони у Криму, ми будемо обговорювати графік виводу російських військ з нашого півострова», зауважив голова Меджлісу.

    Чубаров зазначив, що українські військові не зупиняться на адміністративній лінії між окупованим Кримом і Херсонською областю, а визволять весь південь України. Він також додав, що поки Крим залишається окупованим, загроза нових нападів на Україну залишається високою.

    «На мою думку, звільнення півдня України завершиться зі звільненням Кримського півострова. Я не уявляю собі таку ситуацію, що українські війська визволять Херсонську область і дисципліновано зупиняться на адміністративній лінії між окупованим Кримом і Херсонською областю. Бо це означатиме, що на території окупованого Криму залишатимуться десятки і десятки військових підрозділів Росії, оснащених ракетно-зенітною зброєю, залишатимуться кораблі Чорноморського флоту Росії. Тобто звідти знову і знову здійснюватимуться напади на материкову частину України», - розповів Чубаров.

    Нагадаємо, за словами голови Меджлісу Росія у окупованому Криму на тлі загарбницької війни проти України посилила пропаганду та репресії. Аби контролювати спротив жителів окупованого півострова війні, Росія «працює» у декількох напрямках.

    Варто зауважити, що раніше суд у російській Пермі оштрафував на 30 тис. рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ». Штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів. Відповідний допис у «Вконтакте» Жебелєв розмістив 26 березня.

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    Теги: Крим росія окупанти Рефат Чубаров війна Україна окупація #stoprussia
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    Чубаров розповів, коли завершиться звільнення півдня України