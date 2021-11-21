Шмигаль розповів про міністерський рейд областями України (відео)

Прем'єр розповів, як урядовці відвідали шість областей України та ознайомилися із основними напрямками розвитку регіонів

Урядовці об'їхали шість областей та проінспектували розвиток регіонів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та урядовці упродовж цього місяця здійснили робочі поїздки до шести областей, у межах яких обговорили теми вакцинації, опалювального сезону та реалізації програми «Велике будівництво». Відеонарізку з поїздок глава уряду опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж місяця відвідали з урядовцями шість областей: Кіровоградську, Донецьку, Волинську, Запорізьку, Закарпатську й Тернопільську. Основна увага наших поїздок була прикута до процесу вакцинації, сталого проходження опалювального сезону й перебігу реалізації президентської програми «Велике будівництво», – зазначив Шмигаль.

Він розповів, що урядовці на власні очі побачили, як розвиваються регіони, як втілюються нові проєкти, а також почули про локальні проблеми від мешканців.

«Будемо їх вирішувати разом з органами місцевого самоврядування – це і є мета наших поїздок», – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконання завдань і проєктів міністерствами можна буде спостерігати в реальному часі за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заробляє прем'єр-міністр.

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