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    Шмигаль розповів про міністерський рейд областями України (відео)

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    Прем'єр розповів, як урядовці відвідали шість областей України та ознайомилися із основними напрямками розвитку регіонів - Шмигаль розповів про міністерський рейд областями України (відео)
    Прем'єр розповів, як урядовці відвідали шість областей України та ознайомилися із основними напрямками розвитку регіонів
    фото з відкритих джерел

    Урядовці об'їхали шість областей та проінспектували розвиток регіонів

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та урядовці упродовж цього місяця здійснили робочі поїздки до шести областей, у межах яких обговорили теми вакцинації, опалювального сезону та реалізації програми «Велике будівництво». Відеонарізку з поїздок глава уряду опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Упродовж місяця відвідали з урядовцями шість областей: Кіровоградську, Донецьку, Волинську, Запорізьку, Закарпатську й Тернопільську. Основна увага наших поїздок була прикута до процесу вакцинації, сталого проходження опалювального сезону й перебігу реалізації президентської програми «Велике будівництво», – зазначив Шмигаль.

    Він розповів, що урядовці на власні очі побачили, як розвиваються регіони, як втілюються нові проєкти, а також почули про локальні проблеми від мешканців.

    «Будемо їх вирішувати разом з органами місцевого самоврядування – це і є мета наших поїздок», – додав прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконання завдань і проєктів міністерствами можна буде спостерігати в реальному часі за допомогою спеціального програмного забезпечення.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заробляє прем'єр-міністр.

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    Теги: будівництво Україна самоврядування уряд Денис Шмигаль
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    Шмигаль розповів про міністерський рейд областями України (відео)