Євромайдан став віховим моментом розбудови нації – представництво ЄС

ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх, хто боровся за них

Євросоюз визнає європейські прагнення України і вшановує всіх, хто боровся за них. Відповідний допис розміщено в акаунті представництва ЄС в Україні у Twitter.

«Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них», – заявили у представництві.

Раніше посольства США і Великої Британії привітали українців з Днем Гідності і Свободи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський переконаний, що український народ сильний, сміливий, талановитий і непереможний, оскільки має гідність і готовий боротися ціною власного життя.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

Читайте також: