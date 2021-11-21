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    Євромайдан став віховим моментом розбудови нації – представництво ЄС

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    Представництво Євросоюзу привітало українців з Днем Гідності та Свободи - Євромайдан став віховим моментом розбудови нації – представництво ЄС
    Представництво Євросоюзу привітало українців з Днем Гідності та Свободи
    Фото з відкритих джерел

    ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх, хто боровся за них

    Євросоюз визнає європейські прагнення України і вшановує всіх, хто боровся за них. Відповідний допис розміщено в акаунті представництва ЄС в Україні у Twitter.

    «Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них», – заявили у представництві.

    Раніше посольства США і Великої Британії привітали українців з Днем Гідності і Свободи.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський переконаний, що український народ сильний, сміливий, талановитий і непереможний, оскільки має гідність і готовий боротися ціною власного життя.

    Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

    Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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    Теги: ЄС свята Україна
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    Євромайдан став віховим моментом розбудови нації – представництво ЄС