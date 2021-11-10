Ніщо не зупинить «Велике Будівництво», час якого в офшорах настав
Президент обіцяє 20 нових дизель-потягів, і 500-600 нових пасажирських вагонів, і нові Інтерсіті, і тисячі вантажних вагонів, і 500 км електрифікації і т.д.
Уважно переглянув відео на сторінці Президента, як він на потязі їздив і запускав нову сагу «Велике Будівництво: Нова залізниця».
Люди вмирають, опалювати нічим, економіка падає, війна на порозі – ніщо не зупинить ще одне Будівництво, час якого в офшорах настав.
В принципі, збуджених пасажирів під наркотичними препаратами заборонено допускати на залізничний транспорт, але розумію безвихідь провідників. Та й Лещенко був поруч, підстрахував би на випадок непередбачуваної події.
Зворушила фраза Кубракова, що на центральному вокзалі Києва щонайменше 20 років не ступала нога Президента чи Прем’єр-міністра. Елементарний пошук в Гугл підказав би міністру, що експрес Київ-Бориспіль з центрального вокзалу відкривав Порошенко.
Та й Кирпа десь у труні перевертається, дивлячись на цих гоп-менеджерів. Залізничники не дадуть збрехати!
Дивно, що слово під час пишних промов не надали Шефіру. Його роль у стрімкому падінні компанії у 2019-21 рр. незабутня. Але НАБУ його знає…
Щодо планів – їх традиційно багато.
І 20 нових дизель-потягів, і 500-600 нових пасажирських вагонів, і нові 10 Інтерсіті, і тисячі вантажних вагонів, і 500 км електрифікації, і нова євроколія Варшава-Київ зі швидкістю + 250 км/год, і Альстом ось-ось.
Це все ми чули і в 2020, і до цього. Питання – хто це все буде оплачувати? Не Зеленський ж з офшорних рахунків «Великого Будівництва», а платники податків, правда?
А гроші є? Чи знову кредити наберемо?
При потребі у понад 120 регіональних дизель-поїздів – обіцяють 20.
При потребі у 5000 пасажирських вагонів і наявних, замортизованих на 95%, 2100 пасажирських – обіцяють 500.
При потребі у ремонті у понад 10 000 км колії – електрифікують 500.
І звісно, під управлінням Дойчебану, щоб було на кого списати, якщо не вийде.
Не Зеленського ж з Кубраковим у провалі звинувачувати?
Вони підняли тариф «вперше за довгий період часу» – останній раз тариф піднімався у 2016 і 2019 рр на понад 30%, ще за нашої влади. І за нашої влади ми запустили Бескидський тунель, відремонтували сотні кілометрів колії, збудували сотні пасажирських вагонів і два такі самі дизель-потяги, ремонтували локомотиви і рухомий склад, закупили 30 тепловозів GE, запустили аероекспрес.
Зате з другої половини 2019 «антиолігархизатори» про тариф забули і так захоплено зайнялися корупцією, що у 2020 році збиток залізниці був понад 12 млрд грн.
Якраз 12 млрд грн додатково вони очікують від підняття тарифу на перевезення у 2022 році.
А не красти не можна? Чи нові 12 млрд теж підуть в офшори?
Оскільки під час презентації згадали, що «Велике Будівництво» доріг – це «факт, бо є статистика», хотілося би все ж побачити інтерактивну карту відремонтованих доріг, яку обіцяють з кінця 2019 і якої досі немає.
Бо єдиний факт по дорогам – на них за два роки витрачено понад 10 млрд дол США.
А от скільки з них було реально витрачено на ремонти, хто, як і де будував – досі не відомо.
Джерело: блог Володимира Омеляна