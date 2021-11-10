Ніщо не зупинить «Велике Будівництво», час якого в офшорах настав

Чинна влада настільки «ефективна» , що у 2020 році збиток залізниці був понад 12 млрд грн

Чинна влада настільки «ефективна» , що у 2020 році збиток залізниці був понад 12 млрд грн

Президент обіцяє 20 нових дизель-потягів, і 500-600 нових пасажирських вагонів, і нові Інтерсіті, і тисячі вантажних вагонів, і 500 км електрифікації і т.д.

Уважно переглянув відео на сторінці Президента, як він на потязі їздив і запускав нову сагу «Велике Будівництво: Нова залізниця».

Люди вмирають, опалювати нічим, економіка падає, війна на порозі – ніщо не зупинить ще одне Будівництво, час якого в офшорах настав.

В принципі, збуджених пасажирів під наркотичними препаратами заборонено допускати на залізничний транспорт, але розумію безвихідь провідників. Та й Лещенко був поруч, підстрахував би на випадок непередбачуваної події.

Зворушила фраза Кубракова, що на центральному вокзалі Києва щонайменше 20 років не ступала нога Президента чи Прем’єр-міністра. Елементарний пошук в Гугл підказав би міністру, що експрес Київ-Бориспіль з центрального вокзалу відкривав Порошенко.

Та й Кирпа десь у труні перевертається, дивлячись на цих гоп-менеджерів. Залізничники не дадуть збрехати!

Дивно, що слово під час пишних промов не надали Шефіру. Його роль у стрімкому падінні компанії у 2019-21 рр. незабутня. Але НАБУ його знає…

Щодо планів – їх традиційно багато.

І 20 нових дизель-потягів, і 500-600 нових пасажирських вагонів, і нові 10 Інтерсіті, і тисячі вантажних вагонів, і 500 км електрифікації, і нова євроколія Варшава-Київ зі швидкістю + 250 км/год, і Альстом ось-ось.

Це все ми чули і в 2020, і до цього. Питання – хто це все буде оплачувати? Не Зеленський ж з офшорних рахунків «Великого Будівництва», а платники податків, правда?

А гроші є? Чи знову кредити наберемо?

При потребі у понад 120 регіональних дизель-поїздів – обіцяють 20.

При потребі у 5000 пасажирських вагонів і наявних, замортизованих на 95%, 2100 пасажирських – обіцяють 500.

При потребі у ремонті у понад 10 000 км колії – електрифікують 500.

І звісно, під управлінням Дойчебану, щоб було на кого списати, якщо не вийде.

Не Зеленського ж з Кубраковим у провалі звинувачувати?

Вони підняли тариф «вперше за довгий період часу» – останній раз тариф піднімався у 2016 і 2019 рр на понад 30%, ще за нашої влади. І за нашої влади ми запустили Бескидський тунель, відремонтували сотні кілометрів колії, збудували сотні пасажирських вагонів і два такі самі дизель-потяги, ремонтували локомотиви і рухомий склад, закупили 30 тепловозів GE, запустили аероекспрес.

Зате з другої половини 2019 «антиолігархизатори» про тариф забули і так захоплено зайнялися корупцією, що у 2020 році збиток залізниці був понад 12 млрд грн.

Якраз 12 млрд грн додатково вони очікують від підняття тарифу на перевезення у 2022 році.

А не красти не можна? Чи нові 12 млрд теж підуть в офшори?

Оскільки під час презентації згадали, що «Велике Будівництво» доріг – це «факт, бо є статистика», хотілося би все ж побачити інтерактивну карту відремонтованих доріг, яку обіцяють з кінця 2019 і якої досі немає.

Бо єдиний факт по дорогам – на них за два роки витрачено понад 10 млрд дол США.

А от скільки з них було реально витрачено на ремонти, хто, як і де будував – досі не відомо.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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