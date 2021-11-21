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    Польща допустила закриття кордонів з Білоруссю

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    Уряд Польщі розгляне можливість повного закриття кордонів із Білоруссю - Польща допустила закриття кордонів з Білоруссю
    Уряд Польщі розгляне можливість повного закриття кордонів із Білоруссю
    Фото з відкритих джерел

    Матеуш Моравецький допустив закриття польсько-білоруського кордону з боку Польщі

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни розгляне можливість повного закриття кордонів із Білоруссю. Про це він повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Таллінні, пишуть ЗМІ.

    «Ми думаємо над кроками дедалі серйозніших економічних санкцій, у тому числі про закриття польсько-білоруського кордону з боку Польщі», – сказав Моравецький.

    Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

    Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

    Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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    Теги: прикордонники Польща мігранти уряд кордон
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    Польща допустила закриття кордонів з Білоруссю