Польща допустила закриття кордонів з Білоруссю

Матеуш Моравецький допустив закриття польсько-білоруського кордону з боку Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни розгляне можливість повного закриття кордонів із Білоруссю. Про це він повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Таллінні, пишуть ЗМІ.

«Ми думаємо над кроками дедалі серйозніших економічних санкцій, у тому числі про закриття польсько-білоруського кордону з боку Польщі», – сказав Моравецький.

Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

Читайте також: