Разумков розповів, яку політичну партію має намір будувати
Ексспікер пояснив позицію щодо НАТО, Європейського Союзу, української мови
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков буде будувати політичну партію, котра сповідуватиме поміркований консерватизм. Про це він розповів у ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким».
«У сьогоднішніх умовах мати якусь абсолютну ідеологію не вийде. Воно уже все у нас настільки перемішано, настільки перетинається між собою, що будуть аспекти з різних ідеологічних течій. Але за базу я брав би саме поміркований консерватизм», – сказав ексспікер.
Разумков також пояснив, яку позицію матиме партія щодо НАТО, Європейського Союзу, української мови. За його словами, Україна має рухатися у бік цих утворень, і це закріплено у конституції. Однак, необхідно змінити парадигму підходу, щоб такі дражливі питання не роз’єднували, а об’єднували країну.
«Ми всі хочемо мати такі стандарти життя, які є в ЄС. Правильно? Це точно об’єднає всіх. Ці стандарти закріплюються законодавством, економічною ситуацією в державі, вертикаллю влади, професіоналізмом, який повинен бути у владі, багато чинників. Але це буде об’єднувати людей. Так само і питання НАТО, стандарти НАТО для сучасної системи оборони, вони ефективні. Ми хотіли би бачити такі стандарти в українській армії? Так. Але для цього недостатньо лише хотіти щось побачити. Треба закочувати рукави і працювати над цими питаннями», – сказав Разумков.
Що ж до мови та програми її розвитку, яку належить ухвалити уряду, ексспікер відповів:»Буде інший уряд – далі будемо розбиратися. Я впевнений, що буде програма колись».
Раніше з нагоди Дня студента, яке відзначають у всьому світі 17 листопада, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков згадав своє студентське життя й опублікував декілька фото.
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