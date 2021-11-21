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    Разумков розповів, яку політичну партію має намір будувати

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    Треба закочувати рукави і працювати, каже Разумков - Разумков розповів, яку політичну партію має намір будувати
    Треба закочувати рукави і працювати, каже Разумков
    фото: скріншот із відео

    Ексспікер пояснив позицію щодо НАТО, Європейського Союзу, української мови

    Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков буде будувати політичну партію, котра сповідуватиме поміркований консерватизм. Про це він розповів у ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким».

    «У сьогоднішніх умовах мати якусь абсолютну ідеологію не вийде. Воно уже все у нас настільки перемішано, настільки перетинається між собою, що будуть аспекти з різних ідеологічних течій. Але за базу я брав би саме поміркований консерватизм», – сказав ексспікер.

    Разумков також пояснив, яку позицію матиме партія щодо НАТО, Європейського Союзу, української мови. За його словами, Україна має рухатися у бік цих утворень, і це закріплено у конституції. Однак, необхідно змінити парадигму підходу, щоб такі дражливі питання не роз’єднували, а об’єднували країну.

    «Ми всі хочемо мати такі стандарти життя, які є в ЄС. Правильно? Це точно об’єднає всіх. Ці стандарти закріплюються законодавством, економічною ситуацією в державі, вертикаллю влади, професіоналізмом, який повинен бути у владі, багато чинників. Але це буде об’єднувати людей. Так само і питання НАТО, стандарти НАТО для сучасної системи оборони, вони ефективні. Ми хотіли би бачити такі стандарти в українській армії? Так. Але для цього недостатньо лише хотіти щось побачити. Треба закочувати рукави і працювати над цими питаннями», – сказав Разумков.

    Що ж до мови та програми її розвитку, яку належить ухвалити уряду, ексспікер відповів:»Буде інший уряд – далі будемо розбиратися. Я впевнений, що буде програма колись».

    Раніше з нагоди Дня студента, яке відзначають у всьому світі 17 листопада, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков згадав своє студентське життя й опублікував декілька фото.

    Нагадаємо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

    Раніше «Главкому» Зеленський розказав, яке прізвисько мав у студентські роки.

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    Теги: ЄС НАТО політика Україна уряд Дмитро Разумков Розумна політика
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    Разумков розповів, яку політичну партію має намір будувати