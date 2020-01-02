Шоумен Мухарський підозрює Зе-команду у цензуруванні інтернету



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Антін Мухарський працює над книгою «Троєщинське Євангеліє» Фото: Facebook

Видалення постів у соцмережах спостерігається останні три-чотири місяці

Шоумен, співак і письменник Антін Мухарський припускає, що команда президента Володимира Зеленського має спеціалістів, які відстежують дописи у соцмережах і видаляють «неугодні». Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Такі підозри у Мухарського виникли після того, як у серпні 2019-го YouTube заблокував його сторінку «Лагідна українізація». Він був здивований отриманою з Америки відповіддю: «Нам приходять листи з повідомленням про те, що ваш YouTube-канал не відповідав цінностям спільноти, що у ньому міститься контент з нецензурною лайкою».

«Його (YouTube-канал. – Ред.) закрили в порушення усіх законів. У мене є припущення, що з часів, як прийшла нова команда до влади, яка знається соціальних мережах, має спеціалістів, які зробили Зеленського президентом, задля відстежування наших постів у соцмережах поставили певну людину. І ці пости зараз не блокуються, а видаляються, раніше такого не було. Це якась нова практика, з якою ми стикаємося останні три-чотири місяці», - сказав Мухарський.

«Щодо YouTube-каналу, то ми намагаємося підняти, що можемо, старими архівними записами, якимись дописами. Але розумієте, на тому YouTube-каналі було 80 тисяч підписників, десятків мільйонів переглядів. Деякі залиті відео були історичні, мали історичну вагу, бо знімалися в польових умовах з телефону з окопів. Вісім років історії було знищено. Насправді це нищиться моя особистісна історія, мій особистісний мистецько-культурний кейс, напрацьований за роки. Як, зрештою, нищилась репутація. Тобто зараз ми увійшли у активну фазу репутаційних воїн. Ми бачили це на прикладі справи Шеремета, коли передусім нищиться репутація тієї ж Юлії Кузьменко. «Моє життя знищив телевізор», - сказала вона на першому судовому засіданні, де їй обирали запобіжний захід», - зазначив Мухарський.

Як повідомляв «Главком» раніше, у ніч на 13 грудня в квартирі Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, пройшов обшук, який тривав п'ять годин. Сам письменник одразу заявив, що пов’язує обшук зі своєю публічною позицією на підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У поліції причиною обшуку назвали пошук наркотиків.

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