«Люди хочуть жерти лайно». Орест Лютий про вподобання українських телеглядачів



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Антін Мухарський переконує, що якісний україномовний продукт на ТБ мало кому потрібен Фото: Еспресо

Антін Мухарський переконує, що якісний україномовний продукт на ТБ мало кому потрібен

Український письменник, співак і шоумен Антін Мухарський погіршення якості українського телерадіопродукту пояснює запитами суспільства. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

Він нагадав, що сам стояв біля витоків українського телебачення. Мова, зокрема, про 90-і, коли на ТБ виходив проєкт НЛО з Олексієм Гончаренком, у якому Мухарський був режисером і сценаристом, також проєкти «Бадьорого ранку», «Шалений світ», «Квадратний метр», «Зелена лампа». Але якісний продукт, за словами шоумена, керівники каналів не сприймають, надаючи перевагу низькопробним, але більш рейтинговим програмам.

«Я робив декілька спроб ще на початку 2000-х започаткувати україномовні серіали, писав сценарії, які досі у мене лежать в шухляді. І коли я приходив до людей, які щось вирішували на телебаченні, я стикався з тим, у що не міг повірити. Вони, не приховуючи, називали глядачів «ботвою» (українською – «гичка» - «Главком»), бидлом. Так і казали: «Вони хочуть жерти лайно», «чим гірше, тим більший рейтинг». Тобто чим вульгарніше, чим гімняніше, чим воно ближче до «простого народу», який бачить там себе, тим краще», - розповів Мухарський.

Саме тому «бидлізація» телебачення тривала довгі роки. «Всі ці шоу з російських ефірів, де б’ють один одному морди, щось там доводять одне одному, заполонили і наше телебачення. Помоніторте політичні шоу на нащих каналах, там всі готові рвати один одному горлянки. Тобто люди з радістю споживають це лайно. Вони кажуть: «так ето же Шуфріч, Чєрвонєнко, оні наши, посмотрітє, оні говорят, как ми». Тобто бидло хоче бачити бидло на екрані. І тому рейтинг у всіх цих історій росте», - підсумовує митець.

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