В квартирі актора і письменника Мухарського на Подолі пройшов обшук



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Антін Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів

Актор зазначив, що у його квартирі на Подолі наразі живуть орендарі

В квартирі українського письменника та шоумена Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, пройшов обшук, який тривав п'ять годин. Про це Мухарський написав у Facebook.

Актор зазначив, що в квартирі наразі живуть орендарі.

«Сьогодні вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п’ять годин!!! Подробиці згодом...», - написав він.

Обшук може бути пов’язаний зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

Зазначимо, що Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів.

Як повідомлялось, слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.