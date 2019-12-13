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    В квартирі актора і письменника Мухарського на Подолі пройшов обшук

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    Антін Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів - В квартирі актора і письменника Мухарського на Подолі пройшов обшук
    Антін Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів

    Актор зазначив, що у його квартирі на Подолі наразі живуть орендарі

    В квартирі українського письменника та шоумена Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, пройшов обшук, який тривав п'ять годин. Про це Мухарський написав у Facebook.

    Актор зазначив, що в квартирі наразі живуть орендарі.

    «Сьогодні вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п’ять годин!!! Подробиці згодом...», - написав він.

    Обшук може бути пов’язаний зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

    Зазначимо, що Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів.

    Як повідомлялось, слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових

    Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС обшук Павло Шеремет актор
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