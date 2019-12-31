Антін Мухарський розповів про книгу, яку пише до травневого ярмарку Книжковий арсенал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоумен, співак і письменник Антін Мухарський відпочиває у Туреччині і готує до друку нову книгу Фото: Facebook Антіна Мухарського

Книга «Троєщинське Євангелія» розповідатиме про українську родину, яка проживає на північному сході Києва

Відомий шоумен і письменник Антін Мухарський готує до друку свою нову книгу «Троєщинське Євангеліє», яка розповідатиме історія про одну велику українську родину, яка проживає на північному сході Києва. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Тобто це така питома українська родина, в якій один одного ненавидять, одне одного люблять, одне з одним чубляться… І це 33 кримінально-містичні оповідання, де є ворожки, шаманки, де є реальні злочинці, реальні збухані письменники. Тобто це фантастично-кримінальний мікс, який вкладений в дуже легку іронічний форму», - розкриває подробиці нової книги письменник в інтерв’ю «Главкому». Нині він відпочиває у Туреччині, обіцяючи повернутися до України навесні, обіцяючи повернутися до ярмарку «Книжковий арсенал», який у травні відбудеться у Києві.

Як повідомляв «Главком» раніше, у ніч на 13 грудня в квартирі Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, пройшов обшук, який тривав п'ять годин. Сам письменник одразу заявив, що пов’язує обшук зі своєю публічною позицією на підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У поліції причиною обшуку назвали пошук наркотиків.