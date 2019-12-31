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    Орендарям моєї квартири, у якій відбувся обшук, не пред’явили жодних обвинувачень, - Антін Мухарський

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    Шоумен Антін Мухарський розповів про обшук у своїй квартирі - Орендарям моєї квартири, у якій відбувся обшук, не пред’явили жодних обвинувачень, - Антін Мухарський
    Шоумен Антін Мухарський розповів про обшук у своїй квартирі
    Фото: Facebook Антіна Мухарського

    Поліція вилучила в орендарів квартири комп'ютери і телефони

    Після обшуку у квартирі шоумена, співака і письменника Антіна Мухарського поліція не пред’явила жодних обвинувачень орендарям квартири, які у ній проживали. Про це сам Мухарський розповів в в інтерв’ю «Главкому».

    «У поліції заявили, що обшуки в моїй квартирі пов’язані з тим, що буцімто мої квартиранти, які там мешкали, збували через інтернет наркотики. Між тим ці люди не арештовані (орендарі), у них не забрали паспорти, у них тільки вилучили відеотехніку, комп'ютери і телефони, і нічого їм офіційно не висунули», - розповів шоумен.

    Відповідаючи на запитання, чи пов’язує він обшук у квартирі зі своєю підтримкою підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, Антін Мухарський висловив сумнів. «Співставляючи різні факти, які ми маємо, я не можу зараз зробити остаточних висновків, тому що це вторгнення у квартиру було досить дивним… Є багато питань, на які я не можу зараз дати відповіді, чекаю офіційного пояснення від поліції, точніше від слідчого, яка давала дозвіл на вхід в квартиру», - сказав Мухарський.

    Нагадаємо, 13 грудня український актор і шоумен Антін Мухарський заявив про обшуки в його київській квартирі, яку здає орендарям. Сам письменник пов’язав обшук зі своєю позицією, оскільки підтримує обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета волонтерів. У поліції обшуки у квартирі пояснили пошуком наркотиків.
    письменник Антін Мухарський
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