Орендарям моєї квартири, у якій відбувся обшук, не пред’явили жодних обвинувачень, - Антін Мухарський



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Шоумен Антін Мухарський розповів про обшук у своїй квартирі Фото: Facebook Антіна Мухарського

Поліція вилучила в орендарів квартири комп'ютери і телефони

«У поліції заявили, що обшуки в моїй квартирі пов’язані з тим, що буцімто мої квартиранти, які там мешкали, збували через інтернет наркотики. Між тим ці люди не арештовані (орендарі), у них не забрали паспорти, у них тільки вилучили відеотехніку, комп'ютери і телефони, і нічого їм офіційно не висунули», - розповів шоумен.

Відповідаючи на запитання, чи пов’язує він обшук у квартирі зі своєю підтримкою підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, Антін Мухарський висловив сумнів. «Співставляючи різні факти, які ми маємо, я не можу зараз зробити остаточних висновків, тому що це вторгнення у квартиру було досить дивним… Є багато питань, на які я не можу зараз дати відповіді, чекаю офіційного пояснення від поліції, точніше від слідчого, яка давала дозвіл на вхід в квартиру», - сказав Мухарський.