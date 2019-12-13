Суд над Юлією Кузьменко. Що сказала звинувачена у вбивстві Шеремета



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Підозрювана у справі журналіста Шеремета Юлія Кузьменко

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста

Волонтерка і лікар Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягає на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Як повідомляє «Главком», про це сьогодні ввечері заявила підозрювана під час судового засідання, де її обирається міра запобіжного заходу.

«Без мене мене ж і женили, а в цій ситуації - судили. Мій суд почався вчора о третій годині дня. Відбулося найстрашніше – найголовніша людина з цієї галузі (правоохоронної системи - «Главком») порушила найголовнішу заповідь – презумпцію невинуватості. Тоді ж ми не почули жодних доказів, я не отримала жодної ухвали на затримання та обшук. Ані мене, ані мого адвоката не було на тому суді, який транслювали по телебаченню. Вчора телевізор зруйнував моє життя.

На жаль, сьогодні ми не почули свідків, котрі підтвердили б, що я робила того дня (у день загибелі журналіста - «Главком»). Дуже хочу, щоб долучили до справи записи з відеокамер та записи в операційних журналах моєї роботи. Також наполегливо прошу провести всі слідчі дії у присутності преси та громадськості. Зокрема, це антропометричні дослідження, аналізи ДНК. Окремо у присутності всіх готова прийти поліграф. Мені немає чого боятися. Якщо ж ці мої прохання і клопотання будуть відхилятися, ми про це гучно заявлятимемо», - наголосила Кузьменко.

Крім цього, її адвокат Влад Добош просив головуючого суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка надати слово нардепу Яні Зінкевич, яка подала заяву про бажання взяти підозрювану на поруки. Однак суд відмовився це робити.

Наразі суддя перебуває у нарадчій кімнаті.

Зазначимо, що суддя Вовк має неоднозначну репутацію. Свого часу він відправив за грати Юрія Луценка та знімав із розшуку Олександра Онищенка.

Також зазначимо, що адвокати хочуть викликати свідчити колишнього чоловіка Кузьменко, з яким вона була у шлюбі станом на літо 2016-го (коли був убитий Шеремет), він нібито має підтвердити її алібі.

Нагадаємо, прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту для Кузьменко.

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію. Адвокат заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.