Сибіга відповів на російські ідеї щодо нового порядку безпеки в Європі

Глава МЗС: Європі не потрібен новий порядок безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські ідеї «нової архітектури безпеки в Європі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Путін вкидає ідеї щодо перекроювання європейського безпекового порядку. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для висунення ідей такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну. Востаннє, коли я перевіряв, Росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб «майже захопити» село Мала Токмачка в Запорізькій області», – наголосив міністр.

За словами Сибіги, Росія втратила понад 1,6 млн військових убитими та пораненими, однак не досягла жодної мети свого вторгнення. Він додав, що лише за жовтень російські втрати становили 54 400 окупантів, тоді як Україна звільнила більше території, ніж Росії вдалося захопити.

«На цьому етапі максимум, про що Путін може домовлятися, – це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі. Відверто кажучи, Європі не потрібен новий порядок безпеки. Він уже існує, і Росія його постійно порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи – покласти край російській агресії проти України», – підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, РФ підготувала новий перелік вимог до США та європейських країн щодо майбутньої системи безпеки на континенті. Серед них – виведення військ НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинення західної військової допомоги Україні та обмеження ядерних гарантій Франції і Великої Британії для інших європейських країн.