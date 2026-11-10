Окупанти атакували 27 населених пунктів Сумщини: є загиблий і восьмеро постраждалих

У Сумській громаді пошкоджено три автомобілі та багатоквартирний будинок

Минулої доби росіяни завдали ударів по 27 населеним пунктам у чотирьох районах Сумщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що у Миколаївській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загинув 38-річний чоловік.

Зокрема, у Сумській громаді внаслідок атаки ворожого дрону поранення та травми отримали чоловіки віком 36, 46, 41, 36, 31 рік та 60-річна жінка. Пошкоджено три автомобілі та багатоквартирний будинок.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського БпЛА поранення та травми отримав 54-річний чоловік. До медичного закладу звернулася 15-річна дівчина, яка була травмована 5 листопада внаслідок влучання ворожого безпілотника у Глухівській громаді.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші сили й засоби. Правоохоронці здійснювали документування місць ударів, обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучали докази воєнних злочинів. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

До слова, 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.