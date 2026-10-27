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Росія масово завозить своїх громадян на окуповані території та витісняє українців – ГУР

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія масово завозить своїх громадян на окуповані території та витісняє українців – ГУР
Москва цілеспрямовано завозить на окуповані території росіян, щоб витіснити українське населення
фото: AP

На лівобережжі Херсонщини кількість населення, за оцінками розвідки, скоротилася до 10-20% від довоєнного рівня

Росія продовжує політику заміщення населення на тимчасово окупованих територіях України: створює нестерпні умови для місцевих жителів, витісняє українців із домівок і натомість заохочує переїзд своїх громадян. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише «Главком».

За даними розвідки, на окупованих районах Херсонської області українців нерідко незаконно позбавляють житла та іншої приватної власності. Якщо до повномасштабного вторгнення на лівобережжі Херсонщини проживало близько пів мільйона людей, то нині, за приблизними оцінками, там залишилося лише 10-20% від довоєнної кількості населення.

Водночас Москва цілеспрямовано завозить на окуповані території росіян. Для цього, зокрема, використовують програми працевлаштування «Земський учитель», «Земский фельдшер», «Земский доктор», «Земский работник культуры» та «Земский тренер».

Як зазначає ГУР, російська влада заохочує працівників освіти, медицини та культури переїжджати на окуповані українські території одноразовими виплатами, підвищеними окладами та іншими пільгами. Мінімальний термін контракту становить п’ять років.

За даними розвідки, російським учителям і лікарям, які погоджуються працювати на ТОТ, обіцяють по 2 млн рублів, а молодшому медичному персоналу – по 1 млн рублів.

ГУР повідомляє, що за час дії цих програм на окуповані території України вже завезли сотні російських учителів і лікарів. Вони прибували, зокрема, з Краснодарського, Хабаровського, Ставропольського та Пермського країв, Ямало-Ненецького автономного округу, Волгоградської, Ростовської, Магаданської, Саратовської, Курської, Оренбурзької, Кіровської та Ленінградської областей, а також із низки російських республік і міст.

Розвідка вважає, що залучення російських медиків на окуповані території потрібне передусім для обслуговування російських військових, а працівників освіти використовують для нав’язування українським дітям російської ідентичності.

Нагадаємо, що окупаційна влада заявила про можливість евакуації жителів Олешок на окупованій частині Херсонщини до окупованого Криму та Ростовської області Росії. Відповідний транспорт уже підготували, однак перед виїздом необхідно розчистити та перевірити дорогу, яку раніше мінували. Про це заявив призначений окупантами «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо.

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Теги: ГУР війна Херсонщина окуповані території росія Україна

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