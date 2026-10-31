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Трамп і Путін домовляються про нові переговори

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп і Путін домовляються про нові переговори
Трамп нещодавно заявив, що планує провести швидку зустріч із Зеленським і Путіним
фото: AP

Перемовини можуть відбутися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

Нові переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна можуть відбутися вже за кілька тижнів. Про це заявив глава американського Держдепу Марко Рубіо, повідомляє «Главком» з посиланням на Ansa.

Державний секретар США повідомив, що провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За словами американського дипломата, у центрі їхньої уваги була потенційна зустріч Трампа та Путіна.

Як пояснив Рубіо, нові переговори можуть відбутися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Він запланований на 18-19 листопада в Китаї.

«Ми коротко обговорили можливість зустрічі наших лідерів для переговорів на саміті АТЕС наступного місяця», – заявив шеф американської дипломатії.

Рубіо також додав, що поки достеменно невідомо, чи прибуде глава Кремя на саміт G20 у Маямі.

До речі, Трамп нещодавно заявив, що планує провести швидку зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Попри це, очільник Білого дому досі не розкрив, де та коли можуть відбутися ці перемовини.

Нагадаємо, нещодавно Трамп виступив з новою заявою про завершення війни в Україні. «Я думаю, що ми наближаємося до укладання угоди там. Раніше я такого не говорив. Тепер я можу це сказати», – заявив Трамп.

Однак пізніше держсекретар США Марко Рубіо висловив сумнів щодо швидкого завершення війни в Україні. Він натякнув, що до мирної угоди ще далеко.

 

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Теги: саміт путін переговори Марко Рубіо Дональд Трамп

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