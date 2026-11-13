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Україна переносить іспити на громадянство за кордон: рішення Кабміну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна переносить іспити на громадянство за кордон: рішення Кабміну
Експеримент з ыспитами на громадянство триватиме два роки з дня набрання чинності постановою
фото: migrant.biz.ua

Тестування з української мови, історії та основ Конституції проводитимуть у дипломатичних установах і центрах єдності

Кабінет міністрів України затвердив дворічний експериментальний проєкт, який передбачає проведення за кордоном іспитів для набуття громадянства України. Складати їх за межами країни зможуть особи, які мають намір отримати українське громадянство, а також ті, хто повинен підтвердити виконання раніше взятого зобов’язання про складання таких іспитів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову уряду №1419.

Ідеться про три обов’язкові напрями тестування: основи Конституції України, історію України та рівень володіння державною мовою.

Для організації іспитів за кордоном визначатимуть українські дипломатичні установи та центри єдності. Перелік дипломатичних установ має затвердити Міністерство закордонних справ, а центрів єдності – Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності за поданням Агенції національної єдності.

Координатором експериментального проєкту визначено Міністерство освіти і науки. До його реалізації також залучатимуть МЗС, Мінсоцполітики, Національну комісію зі стандартів державної мови та інші установи.

МЗС і Мінсоцполітики мають протягом місяця після набрання постановою чинності передати МОН переліки установ і центрів, у яких проводитимуть тестування.

Експеримент триватиме два роки з дня набрання чинності постановою. Після його завершення відповідальні органи мають оцінити результати, а Міністерство освіти і науки – підготувати звіт та пропозиції щодо змін до законодавства.

Важливо, що постанова передбачає саме можливість складати іспити за кордоном у визначених пунктах тестування, а не повністю дистанційне проходження процедури набуття громадянства.

Варто зазанчити, що Вищий антикорупційний суд визнав винною колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову у справі про хабарі за оформлення документів іноземцям. Посадовицю засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна. 

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Теги: Україна Кабмін громадянство війна

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