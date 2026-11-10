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Представник Росії на переговорах в Абу-Дабі пригрозив Європі війною

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Представник Росії на переговорах в Абу-Дабі пригрозив Європі війною
Представник окупантів заявив, що Європа нібито планує блокувати Калінінградську область
фото: кадр з відео

Заступник глави МЗС країни-агресора Сергій Рябков заявив, що можливий збройний конфлікт із європейськими країнами буде «дуже коротким»

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пригрозив Європі короткою війною у разі збройного протистояння. Його заява пролунала напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, до складу російської делегації на яких він також увійшов. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на звернення представника окупантів до учасників круглого столу ОБСЄ.

Російський дипломат звинуватив західні країни у нібито зростанні «зловмисної та провокаційної» активності в Балтійському регіоні. За його словами, Росії створюють перешкоди для судноплавства всупереч нормам міжнародного права.

Окремо Рябков заявив, що Москві нібито відомо про плани західних країн заблокувати Калінінградську область або іншим способом дестабілізувати ситуацію в регіоні. Він пригрозив, що будь-які спроби реалізувати такі сценарії матимуть серйозні наслідки.

«Загрози суверенітету й безпеці Росії будуть зупинені всіма наявними в нашому розпорядженні засобами, у суворій відповідності з доктринальними документами у сфері оборони», – заявив представник МЗС РФ.

Також Рябков стверджував, що на Заході нібито говорять про високу ймовірність збройного конфлікту з Росією на рубежі 2029-2030 років. За його словами, окремі сили можуть спробувати прискорити такий сценарій і реалізувати його вже протягом найближчих двох років.

Водночас російський дипломат запевнив, що Москва «не планує нападати» на інші країни, однак відповідатиме в разі агресії.

«Європа готується до війни. І якщо вона її почне, то ми до такого розвитку подій готові. Проте ця війна буде іншою й дуже короткою», – заявив Рябков.

Нагадаємо, тристоронні переговори за участі України, США та Росії заплановані в Абу-Дабі на 9-11 листопада. Українську делегацію очолює очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров. Паралельно Україна планує провести окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами.

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Теги: росія Європа війна переговори

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