Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу
Ініціатива наробила багато галасу – українці не стримують емоцій у коментарях
Народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу нещодавно зареєстрував на сайті Верховної Ради законопроєкт №9223, який передбачає ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади. Посадовець заявив, що вже втомився поповнювати «чорний список» хейтерів у Faceebook і обрані народом депутати не мусять читати «тонни сміття» від коментаторів. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
Крім того, Мазурашу хоче, щоб українці вказували під кожним гнівним коментарем свою адресу проживання.
«Це нормально, коли обраний народом депутат має читати тонни сміття та образ про себе в інтернеті? Я вже, вибачте, «забембався» поповнювати чорний список, мене вже Facebook попереджає, що в мене дуже великий блек-лист. Я вважаю, цю проблему давно треба вирішити на законному рівні: пиши під справжнім іменем, вказуючи адресу. Щоб (як мінімум) можна було мати розуміння – а ти голосував за народного депутата, прізвище якого кривляєш у Faceebook?», – написав Мазурашу.
Також нардеп пропонує, щоб українські спецслужби вплинули на адміністрацію соцмережі. Бо ні сам депутат, ні його помічники, мовляв, не можуть заблокувати численні фейкові профілі з його ім'ям.
Скандальна ініціатива наробила багато галасу – під дописом нардепа зібралися користувачі, яким ідеї Мазурашу явно прийшлися не до вподоби. Українці звертають увагу на неграмотність посадовця, нагадують йому, як потрібно працювати, щоб не отримувати хейт у свою сторону, та дотепно жартують, що своїми коментарями вже наговорили собі на статтю.
Зазначимо, що під проєктом закону №9223 на сайті Верховної Ради авторами зазначені, окрім Мазурашу, ще четверо депутатів від фракції «Слуга Народу»: Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. На їхню думку, ініціатива сприятиме боротьбі з ботами.
Так, за «недостовірну інформацію» стосовно держпосадовців , яка розповсюджується з фейкових акаунтів у Facebook чи Twitter, депутати пропонують саджати на 5-7 років і конфісковувати майно.
Нагадаємо, що найближчим часом Верховна Рада розгляне в першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.
До слова, військовим можуть збільшити відпустки до 40 днів, а строковикам до 20 днів. Відповідний законопроєкт № 9205 у Верховній Раді зареєстрував нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
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