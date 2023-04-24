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Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу
Мазурашу пропонує, щоб українці вказували під кожним гнівним коментарем свою адресу проживання
фото з відкритих джерел

Ініціатива наробила багато галасу – українці не стримують емоцій у коментарях

Народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу нещодавно зареєстрував на сайті Верховної Ради законопроєкт №9223, який передбачає ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади. Посадовець заявив, що вже втомився поповнювати «чорний список» хейтерів у Faceebook і обрані народом депутати не мусять читати «тонни сміття» від коментаторів. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Крім того, Мазурашу хоче, щоб українці вказували під кожним гнівним коментарем свою адресу проживання.

«Це нормально, коли обраний народом депутат має читати тонни сміття та образ про себе в інтернеті? Я вже, вибачте, «забембався» поповнювати чорний список, мене вже Facebook попереджає, що в мене дуже великий блек-лист. Я вважаю, цю проблему давно треба вирішити на законному рівні: пиши під справжнім іменем, вказуючи адресу. Щоб (як мінімум) можна було мати розуміння – а ти голосував за народного депутата, прізвище якого кривляєш у Faceebook?», – написав Мазурашу.

Допис Мазурашу
Допис Мазурашу
скріншот із соцмереж

Також нардеп пропонує, щоб українські спецслужби вплинули на адміністрацію соцмережі. Бо ні сам депутат, ні його помічники, мовляв, не можуть заблокувати численні фейкові профілі з його ім'ям.

Скандальна ініціатива наробила багато галасу – під дописом нардепа зібралися користувачі, яким ідеї Мазурашу явно прийшлися не до вподоби. Українці звертають увагу на неграмотність посадовця, нагадують йому, як потрібно працювати, щоб не отримувати хейт у свою сторону, та дотепно жартують, що своїми коментарями вже наговорили собі на статтю.

Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу фото 1
Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу фото 2
Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу фото 3
Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу фото 4
Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу фото 5

Зазначимо, що під проєктом закону №9223 на сайті Верховної Ради авторами зазначені, окрім Мазурашу, ще четверо депутатів від фракції «Слуга Народу»: Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. На їхню думку, ініціатива сприятиме боротьбі з ботами.

Так, за «недостовірну інформацію» стосовно держпосадовців , яка розповсюджується з фейкових акаунтів у Facebook чи Twitter, депутати пропонують саджати на 5-7 років і конфісковувати майно.

Нагадаємо, що найближчим часом Верховна Рада розгляне в першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.

До слова, військовим можуть збільшити відпустки до 40 днів, а строковикам до 20 днів. Відповідний законопроєкт № 9205 у Верховній Раді зареєстрував нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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Теги: депутат закон українці Facebook Георгій Мазурашу

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