Володимир Зеленський: «Від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону»

Президент України Володимир Зеленський показав відео зі звільненими українськими полоненими та назвав кількість тих, кого вдалося повернути в Україну більше ніж за рік. Про це глава держави повідомив у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону. Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну», – зазначив глава держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, 10 квітня, додому вдалося повернути сотню українців, а в неділю на Великдень – іще 130 українських військових. Зворушливі кадри зняв Координаційний штаб.

Додамо, що Україна провела ще один великий обмін полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Нагадаємо, що майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.