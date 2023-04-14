Справа на $100 млн, або Неймовірні пригоди «британського інвестора» з російським паспортом

«Британському інвестору» не вдалося здати контент-аналіз в Україні

Скандал навколо ексгендиректора «Лукойла» Тамаза Сомхішвілі, який намагається відсудити у громади Києва близько $100 млн, отримав неочікуване продовження. Один з телеграм-каналів опублікував на його підтримку дослідження Центру контент-аналізу, який пов’язують із депутатом від «Слуги народу» Олександром Маріковським. У Центрі відхрестилися від співпраці із громадянином Росії і заявили, що були введені в оману його захисником. Втім, в цій історії залишилося ще багато запитань, відповіді на які спробує дати цей матеріал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Українські новини» вже детально висвітлювали ситуацію навколо цього судового процесу у статті «Гібридний позов». Йдеться про те, що підприємець, чиє російське громадянство підтверджено ГУР МО, вимагає у Києва відшкодування у розмірі $100 млн за реконструкцію Харківської площі, яка так і не була виконана його компанією «Київ-Термінал». Пізніше був оприлюднений російський паспорт Сомхішвілі, а також інформація щодо його можливих зв’язків із російськими «Лукойлом» та «оборонкою».

Останніми тижнями ЗМІ заполонила хвиля публікацій з однаковими тезами про те, що «британський інвестор» Тамаз Сомхішвілі піддався несправедливій дискредитації в українських медіа, і що якщо судові вимоги «британця» не будуть виконані, це нібито підірве україно-британські відносини та поставить під загрозу подальшу допомогу Великої Британії Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кампанія викликала бурхливу суспільну реакцію. Зокрема, про своє обурення спробою адвокації Сомхішвілі у медіа заявив член-кореспондент Української академії архітектури Віктор Глеба, який обіймав посаду екс-заступника головного архітектора Києва у 2007 році, коли компанія Сомхішвілі «Київ-Термінал» виграла конкурс на реконструкцію Харківської площі, а також правозахисник Олекандр Аронець. Після скандалу практично всі відомі сайти – РБК-Україна, Уніан, Ліга, Факти, Обозрєватєль, Телеграф, Дело та інші зняли публікації про ображеного «британського інвестора».

Однак 12 квітня телеграм-канал Інсайдер повернув тему у медійний простір, опублікувавши дослідження Українського центру контент-аналізу. У дослідженні аналізувалася публікації проти Сомхішвілі та робився висновок про наявність системної медійної кампанії проти нього. Втім, справжнім курйозом було те, що у самому матеріалі експертів телеграм-канал, де було опубліковано дослідження, називався «популярним зливним бачком».

Не менш показовим став «розгін» ідентичних новин про дослідження на сайтах «Весті» та UBR (інформаційний холдинг, близький до екс-міністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка), які у самому дослідженні ідентифіковані як сайти з проросійською репутацією, а також на сайті «Фраза», репутація якого не потребує додаткових коментарів.

Вихід дослідження видається напрочуд цікавим фактом, оскільки він міг означати, що Сомхішвілі заручився підтримкою партії влади, що корінним чином підвищувало його шанси у судовому процесі. Адже, згідно з інформацією з реєстру, бенефіціаром цього Центру є депутат від «Слуги народу» Олександр Маріковський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак телеграм-канал не давав посилань на першоджерело, а на сайті Центру дослідження було відсутнє. Верифікувати автентичність дослідження міг депутат Олександр Маріковський. Та він у телефонній розмові запевнив, що нічого не знає про таку роботу свого Центру.

«Я про це нічого не чув, не знаю цього прізвища, не читав цього дослідження. В мене інша робота, якою я займаюся. Там нормально все йде, всі співробітники проукраїнські, патріоти. Не знаю, що там могло статися», – розповів пан Маріковський і порадив зв’язатися напряму з керівництвом Центру контент аналізу.

Директорку Центру Єлизавету Морозову дещо засмутила тема розмови, а ситуацію, яка склалася у зв’язку із цим замовленням, вона назвала «дуже неприємною».

«До нас звернувся клієнт – фізична особа, Думич Тарас Володимирович (адвокат Сомхішвілі – ред.). Він замовив дослідження з проханням дослідити інформаційну кампанію проти його клієнта. Ми – комерційна компанія, у нас є низка клієнтів, тож це для нас звична практика. Договір був складений наприкінці березня. Нам сказали, що клієнт – британський інвестор, проти нього є інформаційна атака, і потрібно дослідити, хто був першоджерелом, які ЗМІ підхопили. Що ми і зробили. У наших висновках немає жодних рекомендацій щодо подальшої стратегії комунікації. Ми працюємо з різними базами ЗМІ і соцмереж. Витягнули інформацію, зробили контент-аналіз і аналітику», – розповіла Єлизавета Морозова.

На запитання, чому їхній звіт не був оприлюднений на сайті, пані директорка відповіла, що на їхній сторінці публікуються тільки дослідження, які ініціює сам Центр контент аналізу та висловила подив тим, що замовник пішов із результатами у публічне поле.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За умовами договору наша аналітика є власністю замовника, і він може робити з нею, що вважатиме за потрібним. Але ми дуже здивувалися, що вони оприлюднили це дослідження», – додала вона.

На запитання, чому вони вирішили співпрацювати з російським громадянином та взагалі чи може стати причетність до держави-агресорки причиною відмови для проведення дослідження, Єлизавета Морозова заявила, що будь-які зв’язки з Росією для них – червона лінія, за яку вони ніколи не переходили.

«Ми відмовляємо усім клієнтам, які пов’язані з Росією. Починаючи з 2014 року, у нас було кілька пропозицій від клієнтів та компаній, що так чи інакше пов’язані з Росією. Ми з ними не працюємо. Ми поважна компанія, частина наших співробітників воюють на фронті, тому для нас співпраця з такими клієнтами неприйнятна. У нас є своя принципова позиція, і це не обговорюється», – заявила Єлизавета Морозова.

Вона пояснила, що, коли надійшло замовлення від Тараса Думича, який назвав свого клієнта «британським інвестором», вони не перевіряли глибоко його біографію, а висновків ГУР про його російське громадянство та співпрацю з Росією не бачили, адже ці дані не потрапили до їхніх звітів та пошукових запитів.

Фактично директорка Центру контент аналізу визнала, що вони були введені в оману замовником – Тарасом Думичем.

«Ніхто не попереджав про такі деталі (російське громадянство Сомхішвілі – ред.). Сказали, що у них є клієнт, на якого йде інформаційна атака. Якби ми дізналися, що він є громадянином Росії, ми б взагалі відмовилися від цього дослідження», – заявила Морозова.

Звісно, твердження дослідників про те, що вони не знали про факти, які є у відкритому доступі, викликають певний сумнів. Втім, опосередкованим підтвердженням слів керівників Центру контент-аналізу про те, що Тарас Думич говорив про свого клієнта саме як про «британського інвестора», не згадуючи його російське громадянство, є те, що саме так була побудована медійна кампанія на підтримку Сомхішвілі – без згадування російського паспорта та «Лукойлу».

Показовим збігом стало і те, що кампанія на підтримку Сомхішвілі збіглась у часі із зверненням його адвоката Тараса Думича до Центру контент-аналізу. Ще одним цікавим збігом є те, що відбувається все напередодні засідання суду по справі, яке має відбутися 25 квітня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щодо Центру контент-аналізу, який проводячи, власне, контент-аналіз, не помітив інформації ГУР МО про позитивного героя дослідження, то, схоже, експерти опинилися у тій самій ситуації, що і видання, які видалили публікації на підтримку «британського інвестора» зі своїх сторінок.