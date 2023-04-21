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Заборона Московської церкви: Стефанчук повідомив, коли парламент розгляне законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заборона Московської церкви: Стефанчук повідомив, коли парламент розгляне законопроєкт
фото: Укрінформ

До другого читання депутати готові розглянути пропозиції церков та релігійних організацій

Найближчим часом Верховна Рада розгляне в першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою. Про це повідомив  голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в коментарі агентству «Укрінформ».

«На розгляді в першому читанні він може з’явитися вже найближчим часом», – сказав він.

За його словами, до другого читання депутати готові розглянути пропозиції церков та релігійних організацій, але вони мають бути універсальними для будь-якої релігійної організації в Україні.

«Принципи мають бути закладені такі: Росія - агресор, Росія не має права впливати на українців, в Україні не може бути релігійних організацій, які афілійовано пов’язані з російською церквою, юридична відповідальність має застосовуватися до всіх, не залежно від того, яку релігію чи церкву особа представляє. Зараз час працювати і молитися за Україну», – додав голова парламенту.

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону №8371, який унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

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Теги: церква релігія Києво-Печерська лавра парламент Руслан Стефанчук Верховна Рада росія

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