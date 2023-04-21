Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко, Рудик, Гончаренко. Хто із нардепів найактивніший у Twitter

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Порошенко, Рудик, Гончаренко. Хто із нардепів найактивніший у Twitter
Лише кожен четвертий народний обранець активно користується Twitter
колаж: glavcom.ua

Найбільше підписників у соціальній мережі мають Петро Порошенко, Леся Василенко та Андрій Парубій

Народна депутатка Леся Василенко («Голос») очолила рейтинг парламентарів – «амбасадорів» України у соціальній мережі Twitter. У топ-3 також увійшли Петро Порошенко (Європейська Солідарність) та Кіра Рудик («Голос»). Такі результати дослідження Руху «Чесно».

Очолили рейтинг представники опозиції. До топ-10 з-поміж представників «Слуги народу» увійшла лише Галина Янченко. 

Порошенко, Рудик, Гончаренко. Хто із нардепів найактивніший у Twitter фото 1

Лише кожен четвертий народний обранець активно користується Twitter. Це зумовлено недостатньою популярністю мережі серед українських виборців. 

«Здебільшого нардепи використовують Twitter для комунікації з іноземною аудиторією – розповідають про російські воєнні злочини та закликають міжнародних партнерів підтримувати Україну. Зараз і для народних депутатів, і для депутатів місцевих рад, які володіють іноземними мовами, дуже важливо працювати з міжнародними ЗМІ та їхньою аудиторією. Інформаційний спротив не менш важливий, ніж успіхи на фронті, бо це наша зброя і додаткові ресурси», – зазначає Віта Думанська, лідерка Руху «Чесно».

Найбільше підписників мають Петро Порошенко (1,3 млн), Леся Василенко (337 тис.) та Андрій Парубій (195 тис.). Рух «Чесно»  не включав у рейтинг акаунт Юлії Тимошенко – вона має 200 тис. читачів, проте не веде сторінку з 2014 року.

Дописи Лесі Василенко з початку 2023 року мали найбільші охоплення – найпопулярніший набрав більше двох мільйонів переглядів. Серед 15 найпопулярніших депутатів лише троє мають залученість (співвідношення охоплень та підписників) менше 10% - це Петро Порошенко, Андрій Парубій та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Порошенко, Рудик, Гончаренко. Хто із нардепів найактивніший у Twitter фото 2

Петро Порошенко є найбільш обговорюваним у західному сегменті Twitter серед українських депутатів. Популярністю також користуються Леся Василенко, Кіра Рудик, Руслан Стефанчук та Інна Совсун.

Порошенко, Рудик, Гончаренко. Хто із нардепів найактивніший у Twitter фото 3

У топ-5 рейтингу Twitter-«амбасадорів» жінки зайняли три позиції.

Зазначимо, що дослідження проводилось у період 01.01.2023 – 07.04.2023 на платформі Twitter. Для формування рейтингу були виділені чотири критерії: кількість підписників, середні охоплення, відсоток англомовних дописів та кількість згадок за досліджуваний період. У кожній категорії акаунти отримували від 15 до 0 балів, де 15 – найбільш позитивний показник. Кінцевий рейтинг був сформований за сумою балів за цими категоріями.

Нагадаємо, що депутати піднімають популярність у соціальних мережах гучними скандалами. Раніше «слуга» Богуцька розгнівала соцмережі дописом, де зазначила, що «було б зрозуміло», якби росіяни бомбили Захід України, однак загарбники знищують Південь та Схід, який вони вважали «Малоросією».

До слова, в гучний скандал втрапив і депутат Антон Яценко. Народного депутата звинуватили у піарі та політичній провокації через фотографію із прапором України, а мер Черкас та екснардеп Олег Петренко пообіцяли «дати йому по шиї».

Теги: Twitter депутат соціальні мережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото з вільних джерел
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
23 березня, 11:00
Путін міжнародний злочинець, і за його голову треба оголосити винагороду, вважає нардеп
Нардеп закликав російську опозицію створити фонд для ліквідації Путіна
25 березня, 20:34
«Так хочеться бути схожим на НАБУ чи СБУ»: мережа висміяла нову уніформу Тищенка
«Так хочеться бути схожим на НАБУ чи СБУ»: мережа висміяла нову уніформу Тищенка
3 квiтня, 17:43
Українською адвокатурою керує подруга Віктора Медведчука Лідія Ізовітова
Юристи вимагають позбавити Медведчука права займатися адвокатською діяльністю
3 квiтня, 15:05
Члени родини Суто Мамояна придбала понад 13 елітних автівок на суму понад $1,3 млн. лише за 2022 рік
Журналісти показали, як під час війни, збагатилася родина нардепа Мамояна (фото,відео)
11 квiтня, 00:47
На Херсонщині загарбники закопують обабіч доріг бочки з невідомою речовиною – Хлань
На Херсонщині загарбники закопують обабіч доріг бочки з невідомою речовиною – Хлань
7 квiтня, 19:04
Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора
СБУ викрила екснардепа, який допомагав окупантам на Харківщині
19 квiтня, 17:05
У Львові вночі невідомі підпалили церкву УГКЦ (фото)
У Львові вночі невідомі підпалили церкву УГКЦ (фото)
14 квiтня, 08:19
Українці сперечаються стосовно виплат військовим та топ-менеджерам
50 тис. – дуже мало? Допис активіста про зарплати менеджерів держкомпаній під час війни збурив мережу
18 квiтня, 10:44

Суспільство

Порошенко, Рудик, Гончаренко. Хто із нардепів найактивніший у Twitter
Порошенко, Рудик, Гончаренко. Хто із нардепів найактивніший у Twitter
Хвилина мовчання: згадаймо військового Юрія Мороза, який загинув на Великдень
Хвилина мовчання: згадаймо військового Юрія Мороза, який загинув на Великдень
Поминальні дні після Великодня: коли і як відзначаємо
Поминальні дні після Великодня: коли і як відзначаємо
Україну знову охоплять дощі: прогноз погоди на 21 квітня
Україну знову охоплять дощі: прогноз погоди на 21 квітня
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Керівник Слов’янська поставив діагноз жителям міст, які досі ждуть Росії
Керівник Слов’янська поставив діагноз жителям міст, які досі ждуть Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
30K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
24K
Викрадення Ірини Білик
14K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
9302
Затримання палкої захисниці УПЦ МП Кохановської: з’явилося відео

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Сьогодні, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту