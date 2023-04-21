Порошенко, Рудик, Гончаренко. Хто із нардепів найактивніший у Twitter
Найбільше підписників у соціальній мережі мають Петро Порошенко, Леся Василенко та Андрій Парубій
Народна депутатка Леся Василенко («Голос») очолила рейтинг парламентарів – «амбасадорів» України у соціальній мережі Twitter. У топ-3 також увійшли Петро Порошенко (Європейська Солідарність) та Кіра Рудик («Голос»). Такі результати дослідження Руху «Чесно».
Очолили рейтинг представники опозиції. До топ-10 з-поміж представників «Слуги народу» увійшла лише Галина Янченко.
Лише кожен четвертий народний обранець активно користується Twitter. Це зумовлено недостатньою популярністю мережі серед українських виборців.
«Здебільшого нардепи використовують Twitter для комунікації з іноземною аудиторією – розповідають про російські воєнні злочини та закликають міжнародних партнерів підтримувати Україну. Зараз і для народних депутатів, і для депутатів місцевих рад, які володіють іноземними мовами, дуже важливо працювати з міжнародними ЗМІ та їхньою аудиторією. Інформаційний спротив не менш важливий, ніж успіхи на фронті, бо це наша зброя і додаткові ресурси», – зазначає Віта Думанська, лідерка Руху «Чесно».
Найбільше підписників мають Петро Порошенко (1,3 млн), Леся Василенко (337 тис.) та Андрій Парубій (195 тис.). Рух «Чесно» не включав у рейтинг акаунт Юлії Тимошенко – вона має 200 тис. читачів, проте не веде сторінку з 2014 року.
Дописи Лесі Василенко з початку 2023 року мали найбільші охоплення – найпопулярніший набрав більше двох мільйонів переглядів. Серед 15 найпопулярніших депутатів лише троє мають залученість (співвідношення охоплень та підписників) менше 10% - це Петро Порошенко, Андрій Парубій та Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Петро Порошенко є найбільш обговорюваним у західному сегменті Twitter серед українських депутатів. Популярністю також користуються Леся Василенко, Кіра Рудик, Руслан Стефанчук та Інна Совсун.
У топ-5 рейтингу Twitter-«амбасадорів» жінки зайняли три позиції.
Зазначимо, що дослідження проводилось у період 01.01.2023 – 07.04.2023 на платформі Twitter. Для формування рейтингу були виділені чотири критерії: кількість підписників, середні охоплення, відсоток англомовних дописів та кількість згадок за досліджуваний період. У кожній категорії акаунти отримували від 15 до 0 балів, де 15 – найбільш позитивний показник. Кінцевий рейтинг був сформований за сумою балів за цими категоріями.
Нагадаємо, що депутати піднімають популярність у соціальних мережах гучними скандалами. Раніше «слуга» Богуцька розгнівала соцмережі дописом, де зазначила, що «було б зрозуміло», якби росіяни бомбили Захід України, однак загарбники знищують Південь та Схід, який вони вважали «Малоросією».
До слова, в гучний скандал втрапив і депутат Антон Яценко. Народного депутата звинуватили у піарі та політичній провокації через фотографію із прапором України, а мер Черкас та екснардеп Олег Петренко пообіцяли «дати йому по шиї».
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