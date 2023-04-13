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Тривалість відпустки для військових може збільшитись: зареєстровано законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тривалість відпустки для військових може збільшитись: зареєстровано законопроєкт
Документ про відпустки військових передано на розгляд керівництву Ради
фото ілюстративне

Гончаренко: «На даний момент відпустки для військовослужбовців дуже обмежені, а війна виснажує людей»

Військовим можуть збільшити відпустки до 40 днів, а строковикам до 20 днів. Відповідний законопроєкт № 9205 у Верховній Раді зареєстрував нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Текст документа поки відсутній на сайті Ради, проте Гончаренко описав його короткий зміст на своїй сторінці у Telegram.

Згідно з проєктом, відпустка військових в рік загалом повинна бути 40 днів: 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами.

Відпустка для строковика – 20 днів.

Документ передано на розгляд керівництву Ради.

«На даний момент відпустки для військовослужбовців дуже обмежені, а війна виснажує людей. Їм потрібен відпочинок і фізичний, і психологічний. Тому закликаю Раду якомога швидше розглянути відповідний законопроєкт», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність», поки Володимир Цабаль не зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат

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Теги: військові війна відпустка Верховна Рада

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