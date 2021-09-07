Сімдесятирічна мати ще одного «слуги народу» різко розбагатіла

Журналістам Андрій Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї

Матір «слуги» за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн

70-річна матір народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка – Наталія – протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок співпав з потраплянням Клочка до Верховної Ради. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

За даними реєстру прав на нерухомість, в серпні 2021-го Наталія Клочка купила одразу дві квартири (на 200 і на 68 кв.м) і нежитлове приміщення (4,5 кв.м) в столичному ЖК «Рів’єра». Комплекс розташований поблизу метро «Славутич» та виходу до пляжу на Дніпрі. Середня вартість квадрату в цьому ЖК – 35 тис. грн. Тож нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 млн. грн.

Перед тим, у квітні 2021-го жінка купила купила будинок на 150 кв.м під Броварами у селі Перемога. За цією адресою знаходиться котеджне містечко Viva Village Town, де розташовано 13 таунхаусів. На сторінці містечка у Facebook будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 млн грн.

У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в Блиставиці, це в 25 км від Києва. Ділянка знаходиться на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером. Наразі на ділянці нічого немає. Проте тільки землю в цьому місці продавали за 86 тис. грн за сотку без комунікацій. За таким прайсом ділянка матері нардепа мала б обійтись десь у 2 млн грн.

Крім того, торік жінка купила авто – Tesla Model X 2016-го року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

Цікаво, що у самого нардепа, якщо вірити його ж електронній декларації, власного житла у власності немає.

Андрій Клочко пройшов до Ради за списками «Слуги народу», зараз очолює комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. В декларації самого нардепа власного житла у родини немає, зазначено лише дві квартири для реєстрації і одна на понад 100 квадратів в оренді. З авто у нього 2 запорожця, Volkswagen Touareg 2011-го року випуску та Toyota Rav4 2016-го. Цього року родина Клочка придбала Nissan Leaf 2012-го та Mercedes S63 2014-го.

До парламенту Клочко був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами в спецмагазинах. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів. Натомість інформація про матір нардепа відсутня в усіх бізнес-реєстрах.

У коментарі журналістам Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.

Нагадаємо, інший скандальний нардеп Олександр Дубінський раніше потрапив у гучне розслідування програми «Наші гроші» про шикарний автопарк, який зареєстровано на його маму. Потім нардеп з'явився у Раді з написом на футболці «Мама полюбляє швидкість».

Також повідомлялося, що народний депутат фракції «Слуга народу», ексжурналіст Олександр Дубінський, його дружина і його матір володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями.

У декларації, яку Дубінський оприлюднив на початку 2020 року зазначається, що 27 грудня 2019 року мама нардепа Алла Березовська подарувала йому три автомобілі на суму 2,8 млн гривень – Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривень і Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тис. гривень.

Також 2 січня 2020 року Дубінський купив ще одну машину – Cadillac Escalade 6.2i. Автівка обійшлася народному обранцеві в понад 1,1 млн гривень.

Лише 15 березня цього року партія «Слуга народу» вигнала Дубінського після низки гучних скандалів та санкцій США.