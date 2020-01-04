«#Мама любит скорость». Народний депутат Дубінський отримав у подарунок три елітні автівки



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Мама нардепа Алла Березовська подарувала йому три автомобілі на суму 2,8 млн гривень – Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривень і Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тис. гривень

Також депутат придбав автомобіль Cadillac Escalade 6.2i 2010 року за 1 млн 150 тисяч гривень

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський отримав в подарунок від матері три елітних автомобілі.

Про це свідчить електронна декларація нардепа.

Зазначається, що 27 грудня мама нардепа Алла Березовська подарувала йому три автомобілі на суму 2,8 млн гривень – Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривень і Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тис. гривень.

Також 2 січня 2020 року Дубінський купив ще одну машину – Cadillac Escalade 6.2i. Автівка обійшлася народному обранцеві в понад 1,1 млн гривень.

Крім того, в кінці минулого року нардеп придбав за 0,5 млн гривень новий гараж площею 77,2 квадратних метра.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції «Слуга народу», ексжурналіст Олександр Дубінський, його дружина і його матір володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями.

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