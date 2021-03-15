Партія «Слуга народу» вигнала Дубінського

Дубинського виключили з партії за грубе порушення вимог статуту політсили

Народного депутата Олександра Дубінського виключено із політичної партії «Слуга народу» за порушення статуту та непокору керівним органам партії. Про це йдеться у розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, повідомляє пресслужба політсили.

Як пояснюється в документі, 13 березня 2021 року розпорядженням голови партії на 14 березня було скликано збори (конференцію) Київської обласної організації «Слуги народу» для вирішення питань щодо переобрання керівних органів цієї організації. На цих зборах новим керівником Київської обласної організації партії «Слуга народу» було обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

Водночас 14 березня Дубінський опублікував відеозвернення, з якого стало відомо, що за ініціативою нардепа в цей же день було проведено якийсь захід, де було ухвалено рішення про переобрання голови та обрання членів політичної ради Київської обласної організації.

«Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії «Слуга народу» неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад – відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. Статуту. Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію «Слуга народу», що є неприпустимим з огляду на положення пункту 4.16.3. Статуту», - йдеться в повідомленні партії.

Розпорядження голови партії «Слуга народу» також доводить до відома Дубінського, що він може оскаржити зазначене рішення на наступному з’їзді партії.

Як повідомлялося раніше, під час конференції осередку партії «Слуга народу» у неділю, 14 березня, Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

Після цього Дубінський, з якого було знято повноваження голови Київського обласного осередку «Слуги народу», дав президенту Володимиру Зеленському 24 години, щоб той визначився, на чиєму він боці.

Члени партійного осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київський обласний партійний осередок.

На зʼїзді партії 13 березня Дубанський був обраний до новоствореного керівного органу партії – Ради громад. До керівного партійного органу Дубинський, що знаходиться під санкціями США і виключений з партійної фракції «Слуги народу», увійшов автоматично як глава Київської обласної організації партії.