Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)

Артем Арістов веде популярну сторінку на Instagram та Youtube-канал

Син голови бюджетного комітету Юрія Арістова, 21-річний Артем, викликав багато запитань до його батька-депутата, показавши у мережі свою нову тачку, яку він нібито придбав за власні гроші.

Після чергової хвилі уваги з боку журналістів Артем написав у Instagram допис, у якому обурився, що його нібито не сприймають як особистість, а тільки як «мажора» та «додаток до батька». На світлині у дописі Арістов-молодший знов позує, спершись на капот своєї нової автівки.

скріншот: Артем Арістов/Instagram

«Так що ж таке. Знову привертаю увагу журналістів, які вперто не хочуть помічати, що я з 15 років працюю самостійно. Я не додаток до батьків, я окрема, самостійна людина. Головний «бонус», який я отримую сьогодні від того, що батько пішов у політику, – негативна увага ЗМІ», – обурився юнак.

Також Артем розповів про своє «важке життя» на шляху до успішного сьогодення.

«Я пішов з сім'ї і почав займатися тим, що батькам було зовсім не до душі, екстримом і зйомками, що у майбутньому принесло мені гроші. Я катався на товарних потягах у вугіллі, ночував у наметах і в хостелах з 12 людьми в кімнаті. Я спеціально не хотів пов'язувати своє життя з батьком, щоб мої успіхи потім не асоціювали з його. Я сплю 5 годин в день, решту часу працюю і до тата не маю ніякого відношення. Прокиньтеся, крім інших робіт, у мене мільйон підписників в сукупності в інстаграмі та Ютубі, я можу дозволити собі купити машину», – виправдовується юнак.

Також він додає, що придбана ним автівка – Mercedes S-класу – не нова, а вживана, і додає, що «блатні» номери він вже змінив.

Арістов-молодший має 467 тис. підписників в Instagram та 544 тис. на Youtube, займається паркуром та руфінгом, а також, судячи з контенту на вищезазначених платформах, багато мандрує.

Раніше 21-річний хлопець потрапив у ЗМІ через свої скандальні фото з Москви, які пізніше пояснював простим візитом до родичів та шкільного друга.

Нагадаємо, раніше Артем похвалився в соцмережах порушенням правил дорожнього руху.

До слова, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму.

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