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    Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)

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    У соціальних мережах Артема безліч світлин з різних частин світу - Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)
    У соціальних мережах Артема безліч світлин з різних частин світу
    фото: Артем Арістов/Instagram

    Артем Арістов веде популярну сторінку на Instagram та Youtube-канал

    Син голови бюджетного комітету Юрія Арістова, 21-річний Артем, викликав багато запитань до його батька-депутата, показавши у мережі свою нову тачку, яку він нібито придбав за власні гроші.

    Після чергової хвилі уваги з боку журналістів Артем написав у Instagram допис, у якому обурився, що його нібито не сприймають як особистість, а тільки як «мажора» та «додаток до батька». На світлині у дописі Арістов-молодший знов позує, спершись на капот своєї нової автівки.

    скріншот: Артем Арістов/Instagram

    скріншот: Артем Арістов/Instagram

    «Так що ж таке. Знову привертаю увагу журналістів, які вперто не хочуть помічати, що я з 15 років працюю самостійно. Я не додаток до батьків, я окрема, самостійна людина. Головний «бонус», який я отримую сьогодні від того, що батько пішов у політику, – негативна увага ЗМІ», – обурився юнак.

    Також Артем розповів про своє «важке життя» на шляху до успішного сьогодення.

    «Я пішов з сім'ї і почав займатися тим, що батькам було зовсім не до душі, екстримом і зйомками, що у майбутньому принесло мені гроші. Я катався на товарних потягах у вугіллі, ночував у наметах і в хостелах з 12 людьми в кімнаті. Я спеціально не хотів пов'язувати своє життя з батьком, щоб мої успіхи потім не асоціювали з його. Я сплю 5 годин в день, решту часу працюю і до тата не маю ніякого відношення. Прокиньтеся, крім інших робіт, у мене мільйон підписників в сукупності в інстаграмі та Ютубі, я можу дозволити собі купити машину», – виправдовується юнак.

    Також він додає, що придбана ним автівка – Mercedes S-класу – не нова, а вживана, і додає, що «блатні» номери він вже змінив.

    Арістов-молодший має 467 тис. підписників в Instagram та 544 тис. на Youtube, займається паркуром та руфінгом, а також, судячи з контенту на вищезазначених платформах, багато мандрує.

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    Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)
    Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)
    Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)
    Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)
    Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)
    Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)
    фото: Артем Арістов/Instagram

    Раніше 21-річний хлопець потрапив у ЗМІ через свої скандальні фото з Москви, які пізніше пояснював простим візитом до родичів та шкільного друга.

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    Нагадаємо, раніше Артем похвалився в соцмережах порушенням правил дорожнього руху.

    До слова, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму.

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    Теги: гроші Facebook журналіст Instagram Mercedes
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    Тачки, подорожі, розваги. Син «слуги» Арістова показав своє мажорне життя (фото, відео)