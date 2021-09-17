Популярну соцмережу можуть визнати шкідливою для здоров’я підлітків

Одну з найвідоміших соціальних мереж у світі – Instagram – звинувачують у шкідливому впливі на психічне здоров’я підлітків

Днями авторитетне американське видання Wall Street Journal опублікувало резонансний матеріал про те, що соціальна мережа Instagram згубно впливає на психологічне здоров'я підлітків. А найголовніше – компанія Facebook, яка володіє Instagram, знає про це, як мінімум, з 2019 року.

За даними журналістів, ще два роки тому Facebook провела дослідження, за результатами якого стало відомо, що Instagram посилює проблеми з самооцінкою у кожної третьої користувачки-підлітка, а також негативно впливає на рівень тривожності і призводить до виникнення або погіршення депресії .

І ось тепер від американської влади послідувала офіційна реакція: представники сенату Річард Блюменталь і Марша Блекберн оголосили про початок розслідування, в рамках якого від Facebook зажадають надання внутрішньої документації з даного приводу, а також буде проведено опитування свідків, пише видання The Verge.

До того ж парламентарі звинуватили компанію в тому, що керівництво Facebook вводило громадськість в оману і приховувало явні докази шкоди, що завдається користувачам Instagram.