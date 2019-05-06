Новий командувач Операції Об'єднаних сил. Досьє на генерала Сирського кадри



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Президент Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем Об'єднаних сил



Фото: сайт президента України

Новий командувач ООС Сирський влаштовує і майбутнього верховного головнокомандувача?

В понеділок, 6 травня, президент Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського новим командувачем Об’єднаних сил.

«Олександр Сирський успішно пройшов всі командні посади від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу, брав активну участь в АТО. В складних умовах 2014-2015 рр. спочатку був начальником штабу, пізніше очолював АТО. Забезпечив особисту мужність, забезпечив ефективні дії по організації оборони і відсічі наступу російських військ. Твердо переконаний, що його рівень підготовки дозволить успішно виконати поставленні завдання», - охарактеризував його чинний президент.

Відповідний указ про призначення з’явився пізніше на сайті президента.

Сирський отримав звання генерал-лейтенант ЗСУ у грудні 2016 року, коли він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника керівника АТО. Тоді разом з ним це звання отримали Сергій Наєв, якого він і замінив на посаді командуючого ООС, та командир ВДВ Михайло Забродський.

Сергія Наєва змінив Олександр Сирський

Перед цим звання Сирському не присвоювали 7 років. Генерал-майора він отримав ще від президента Віктора Ющенка перед Днем незалежності у 2009 році.

Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин нагадав, що в 2006 році почали формувати Об'єднане оперативне командування, і він особисто пропонував Сирського на посаду начальника штабу Об'єднаного оперативного командування. Власне, цю посаду - начальника штабу-першого заступника командувача Об'єднаного оперативного командування ЗСУ Сирський і отримав.

«Це абсолютно нормальне призначення. Я знаю генерала Сирського, це гідний, професійний генерал і людина. У нього є відповідна освіта і досвід… Чому саме сьогодні, вже після того, як програв вибори, - тут є питання. Начебто вибори завершилися. Можна ж це було зробити раніше», - сказав Апаршин в коментарі «Інтерфаксу».

При президенті Вікторові Януковичу Сирський займав посаду першого заступника начальника Головного командного центру ЗСУ. На цьому посту генерал-майор серед іншого займався питанням участі підрозділів Збройних Сил України в операціях під проводом НАТО, а також реформуванням армії.

Участь у Дебальцевській операції

Під час АТО Сирський запам’ятався тим, що перебував в Дебальцевому, коли там йшли найзапеклиші бої і було прийнято рішення про відведення військ.

Під час боїв за Дебальцеве у 2015 році він виконував обов’язки начальника штабу АТО. Як пізніше розповідав сам Сирський в інтерв’ю «Українській правді», до міста він прибув за рішенням начальника Генерального штабу Віктора Муженка 28 січня 2015 року. Це відбулось за 10 днів до того, як окупанти перерізали дорогу в районі Логвиново, яка з’єднувала сполучення з тилом.

На наступний день після приїзду почались бої з Вуглегірськ, тому Сирський зайнявся операцією в цьому районі. Потім генерал-майор займався операціями в Нікішиному, Рідкодубі.

З розповіді Сирського стає зрозумілим, що в нього було протистояння з керівництвом сектору «С». Він тоді критично висловлювався на адресу керівника сектору «С» полковника Віктора Тарана за неточну інформацію. «Одразу виявилося, що у штабі сектору відсутній аналіз та прогноз можливих дій противника, тому робота керівництва сектору по плануванню подальших дій носила ситуативний характер», - нарікав генерал-майор, перебуваючи в районі Дебальцево.

Вину у тому, що противник прорвався до Логвинова і перерізав дорогу з Дебальцевого до Артемівська (Бахмута), Сирський покладає також і на керівництво сектора. Адже саме з наказом керівника сектора, на думку Сирського, не були підірвані всі переправи через річку Карапульку. Через один з непідірваних мостів окупанти прорвались до Калинівки, а звідти без перешкод добрались до Логвинова. «Те, що потім у Логвиновому нікого не було – відповідальність керівника сектору», - заявляв у 2016 році Сирський.

Президент Порошенко і генерал Сирський

Відразу ж після Дебальцевого Порошенко нагородив Сирського орденом Богдана Хмельницького III ступеня. А полковник Віктор Таран тоді отримав орден більш вищого II ступеня.

Родина і статки

У Олександра Сирського є син Олександр та дружина Тамара. Дружина, яка працювала в фіскальній службі, має будинок у Київській області на 159,2 кв. м та 25 соток землі.

Згідно з декларацією генерал-лейтенанта за 2018 рік, його зарплата складала 52,7 тис. грн в місяць. В кінці минулого року Сирський отримав від Міноборони квартиру площею 105,6 кв.м.

Їздить він на автомобілі Renault Megane 2017 р.в.

Також генерал задекларував 6350 грн соціальної допомоги учасникам АТО та подарунок у негрошовій формі від Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ на суму теж 6 350 грн.