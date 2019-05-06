Порошенко призначив генерала Сирського командувачем Операції Об’єднаних сил



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Олександр Сирський у 2017 році був командиром АТО на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил

Олександр Сирський - один з командирів ЗСУ, які керували відходом з Дебальцева, згодом - командував АТО

У понеділок президент Петро Порошенко оголосив про заміну командувача Об'єднаних сил на Донбасі - замість Сергія Наєва, який командував Операцією від самого її початку навесні 2018 року, новим командиром українських бійців безпосередньо на фронті стане Олександр Сирський.

Тепер саме він керуватиме діями українських військових та інших силовиків на лінії фронту на Донбасі, де п'ятий рік тривають бойові дії.

«Хочу поінформувати вас, що за пропозицією міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка було прийнято рішення про проведення ротації керівництва ООС. Тому я прийняв рішення підтримати пропозицію Міністерства оборони і призначити на посаду командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сирського Олександра Станіславовича», - заявив Порошенко на Донеччині.

«Я наказую вам вміло застосувати увесь ваш досвід в ім’я Української держави і в координації з керівництвом держави забезпечити звільнення української землі і відновлення українського суверенітету над окупованою територією», - додав президент.

Раніше журналіст Юрій Бутусов анонсував призначення Сирського командувачем ООС.

Крім того, Порошенко доручив підвищити виплати бійцям, які перебувають на першій лінії ООС. «Даю доручення, щоб ми ще підняли доплати за перебування на першій лінії і доручаю прийняти рішення про збільшення доплати на 5 тисяч гривень, до суми 17 тисяч, тим, хто знаходиться на передовій», - сказав Порошенко.

За його словами, мінімальне грошове забезпечення складе 10,3-10,4 тисяч гривень.

Також президент Петро Порошенко попросив свого наступника Володимира Зеленського належним чином дбати про армію.

Олександр Сирський - кадровий український військовий.



До війни на Донбасі - у 2000-х роках - командував 72 бригадою.



Дослужився до звання генерал-майора.

А безпосередньо перед початком конфлікту на Сході України був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО.

З початком бойових дій Олександр Сирський був начальником штабу АТО. Зокрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста.



Олександр Сирський був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове.



Зрештою - він же координував вихід українських військових з Дебальцева.

Олександр Сирський наполягає - той відступ був організованим, а не панічною втечею.