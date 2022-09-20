Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання

Телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом. Про це глава держави повідомив у Твіттер.

«Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання», – написав Зеленський.

Про розмову очільників України та Туреччини повідомили і турецькі ЗМІ. Зокрема, агентство «Анадолу» зазначило, що телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Інших подробиць турецькі ЗМІ також поки не розкривають.

Зазначимо, цій розмові також передувало оголошення окупантів про проведення так званих «референдумів» про приєднання захоплених територій України до Росії. Як відомо, Ердоган не один раз закликав лідерів України та Росії до переговорів, а також звинувачував Захід в ескалації конфлікту.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених.