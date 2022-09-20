Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання
фото: Офіс президента

Телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом. Про це глава держави повідомив у Твіттер.

«Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання», – написав Зеленський.

Про розмову очільників України та Туреччини повідомили і турецькі ЗМІ. Зокрема, агентство «Анадолу» зазначило, що телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Інших подробиць турецькі ЗМІ також поки не розкривають.

Зазначимо, цій розмові також передувало оголошення окупантів про проведення так званих «референдумів» про приєднання захоплених територій України до Росії. Як відомо, Ердоган не один раз закликав лідерів України та Росії до переговорів, а також звинувачував Захід в ескалації конфлікту.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених.

Читайте також: Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)
Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін Володимир Зеленський президент відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін понизив Ердогана у посаді
Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом
17 вересня, 08:24
Реджеп Ердоган розповів, що веред переговори і з Путіним, і з Зеленським
Обмін полонених, переговори, помилки Путіна. Головне з інтерв'ю Ердогана
Сьогодні, 10:53
Ердоган: Україна та Росія обміняють 200 полонених
Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених, – Ердоган
Сьогодні, 05:51

Події в Україні

Рашисти обстріляли село на Харківщині, є загиблі. Поранені діти 
Рашисти обстріляли село на Харківщині, є загиблі. Поранені діти 
Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання
Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання
Лікарні Горлівки переповнені пораненими окупантами – Генштаб
Лікарні Горлівки переповнені пораненими окупантами – Генштаб
В окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України (відео)
В окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України (відео)
Історія вбитого рашистами бійця, чию руку з жовто-блакитним браслетом побачив весь світ
Історія вбитого рашистами бійця, чию руку з жовто-блакитним браслетом побачив весь світ
Глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області 
Глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
104K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
77K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
61K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
27K
Журналісти з’ясували, скільки в’язнів уже завербувала ПВК «Вагнера»
25K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту