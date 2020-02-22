Скабєєва в захваті. Кравчук виступив на росТБ із заявою щодо протестів у Нових Санжарах (відео)



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Ухвалюються закони, які дозволяють одружуватися людям однієї статі – Кравчук Скріншот відео

Безглузду теорію він озвучив під час прямого включення в студії телеканалу «Росія 1»

Перший президент України Леонід Кравчук відзначився новою заявою на російському пропагандистському телебаченні. Так, він побачив зв’язок між протестами в Нових Санжарах і дозволом одностатевих шлюбів в деяких куточках світу.

Безглузду теорію він озвучив під час прямого включення відеозв’язком в студії передачі «60 хвилин» телеканалу «Росія 1».

«Я думаю, що це непорозуміння в принципі якесь. Я не очікував від українських громадян, що вони здатні на такі нелюдські, антигуманні дії. Я був просто ошелешений... Я думаю, що щось трапилося з людством. Одним цим не можна оцінювати все. Це буде така примітивна оцінка. Я беру в цілому: сьогоднішнє життя, протистояння, боротьба, ухвалюються закони, які не відповідають гуманізму, хтось ухвалює закони, які дозволяють одружуватися людям однієї статі», – сказав Кравчук.

Після цього пропагандисти почали жартувати над першим президентом України і питати у нього, чи приймуть таку Україну в Євросоюз. Він, в свою чергу, відповів, що приймуть, якщо вона вирішить інші проблеми.

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