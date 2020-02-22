В Україні почали виробляти тести на коронавірус, – Данілов



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Ситуація у Нових Санжарах сьогодні цілком контрольована, ніяких проблем нема – секретар РНБО

Усі необхідні зразки для аналізів у людей, яких після евакуації з Уханя привезли на обсервацію до Нових Санжар, отримано, ці зразки повезуть на дослідження до Києва.

Про це сьогодні на брифінгу в Нових Санжарах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

«Сьогодні за годину будемо забирати в Київ зразки всіх, хто тут перебуває, щоби зробити дослідження. 21 січня, як тільки китайська сторона надала відкритий код РНК, наші дві провідні інституції почали виробляти наші українські тести. Вони на сьогоднішній день готові. Ми раз на три дні будемо забирати у всіх, хто тут є – це як ті люди, які знаходяться в приміщеннях, так і ті люди, які знаходяться в секторі, які забезпечують охорону і решту питань, вони (взяті зразки для аналізів – ред.) раз на три дні будуть проходити у київській лабораторії дослідження», – сказав Данілов.

Інформацію про ці дослідження надаватимуть по мірі її готовності.

Данілов також сказав, що ситуація у Нових Санжарах сьогодні цілком контрольована, ніяких проблем нема.

Як повідомлялося, сьогодні голова РНБО Олексій Данілов за дорученнм Президента України вилетів у Нові Санжари на Полтавщині, де в медцентрі Нацгвардії проходять обсервацію евакуйовані 20 лютого з Китаю.

Нагадаємо, під час протестів, які супроводжували прибуття до Нових Санжар Полтавської області евакуйованих з Уханя громадян у натовпі були «професійні» підбурювачі. Секретар РНБО не захотів називати міста, з яких прибули провокатори.