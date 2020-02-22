Епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю



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На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії - Махов Фото: Олександр Махов у Facebook.

Аналізи досліджуватимуться у лабораторії в Києві – журналіст

На базу Нацгвардії у Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з охопленого епідемією коронавірусу Уханя громадяни України та ще восьми держав, приїхали епідеміологи.

Про це повідомив один з евакуйованих, журналіст телеканалу «Україна» Олександр Махов, у Facebook.

«На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії», – написав він.

Махов додав, що аналізи досліджуватимуться у лабораторії в Києві.

Як повідомлялося, 20 лютого, після того, як стало відомо, що до смт Нові Санжари в Полтавській області привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, жителі перекрили дорогу та міст до селища, сталися протести і сутички.

Нагадаємо, у поліції заявили, що усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини.

Як повідомлялося, Скалецька розповіла, як пройшов її перший робочий день у Нових Санжарах.

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