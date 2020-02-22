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    Події в Україні

    Епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю

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    На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на&nbsp;коронавірус&nbsp;у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії - Махов - Епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю
    На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії - Махов
    Фото: Олександр Махов у Facebook.

    Аналізи досліджуватимуться у лабораторії в Києві – журналіст

    На базу Нацгвардії у Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з охопленого епідемією коронавірусу Уханя громадяни України та ще восьми держав, приїхали епідеміологи.

    Про це повідомив один з евакуйованих, журналіст телеканалу «Україна» Олександр Махов, у Facebook.

    «На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії», – написав він.

    Махов додав, що аналізи досліджуватимуться у лабораторії в Києві.

    Як повідомлялося, 20 лютого, після того, як стало відомо, що до смт Нові Санжари в Полтавській області привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, жителі перекрили дорогу та міст до селища, сталися протести і сутички.

    Нагадаємо, у поліції заявили, що усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини.

    Як повідомлялося, Скалецька розповіла, як пройшов її перший робочий день у Нових Санжарах.

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