Скандал довкола посла України в Болгарії: Банкова шукає заміну Ілащук

Наразі триває пошук нової кандидатури

Після скандалу довкола призначення послом України в Болгарії Олесі Ілащук, Офіс президента шукає їй заміну. Наразі триває пошук нової кандидатури. Про це повідомив голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак.

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«Посла України в Болгарії Олесю Ілащук Офіс президента планує відкликати. Йде пошук кандидатури. Залишилося тепер чекати, скільки часу займе цей «пошук». Вони вже місяць Олегу Татарову шукають заміну, ніяк не знайдуть, хоч проєкт рішення про його звільнення був ще в грудні...», – зазначив Шлінчак.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

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До слова, нова пані посол просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог – Ілащук вже знайшла винних у скандалі зі власним призначенням на посаду.