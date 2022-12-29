Скандальне призначення посла Болгарії: Ілащук звинуватила ворога в інформаційній атаці

Ілащук просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог

Новопризначена пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук заперечує усю скандальну інформацію ЗМІ щодо своєї персони, яка активно з'являється в українському інформаційному просторі. Відповідна заява з'явилась у Телеграм-каналі пані Ілащук.

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Олеся Ілащук звинувачує ворога, який нібито намагається розсварити українців та болгарів.

«Дорогі читачі мого телеграм каналу, ворог наш підступний і без сумніву намагається розпалити вогонь ворожнечі між нами та нашими друзями болгарами!

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Знаю, що багато хто з вас був вимушений бачити на просторах інтернету нісенітниці і відверту брехню, що була спрямована на дискредитацію моєї репутації та моєї роботи і поставити під сумнів рішення президента та уряду України», – написала Ілащук.

Сексологиня просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог:

- непідтверджена інформація;

- намагання придумати і зв'язати речі які не мають ніякого відношення до мене та професійної діяльності;

- примітив і непослідовність у викладі матеріалу;

- однобока подача матеріалу;

- більшість статей розміщені на сайтах, які не являються офіційними ЗМІ;

- намагання поставити під сумнів рішення влади та нашого президента;

- одна й та сама примітивна стаття дублюється на різних сайтах майже без змін, що говорить про те, що її писав однин і той же автор з низьким рівнем інтелекту;

- коментарі від ботів.

Ілащук переконана, що при бажанні список можна продовжувати, а зловіщий план ворога був розкритий та провалився вщент.

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«Для людей, які здатні думати та робити висновки зразу стає зрозуміло, що ці примітивні вигадки не мають ніякого відношення до мене та моєї професійної діяльності і в цей складний для нас час є прямим умислом на руйнацію наших кроків до миру та безпеки нашої країни», – додала послиня.

Ілащук також запевнила, що має рішучість відстоювати інтереси держави і кожного дня робити реальні та ефективні кроки до реалізації нашої спільної перемоги.

Пані Ілащук попросила українців слідкувати за новинами та інформацією розміщеною на державних сайтах та офіційних ресурсах посольства та у її телеграмі каналі, де чиновниця буде ділитися із суспільством фактами і правдивою інформацією.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

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Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.