Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандальне призначення посла Болгарії: Ілащук звинуватила ворога в інформаційній атаці

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скандальне призначення посла Болгарії: Ілащук звинуватила ворога в інформаційній атаці
Ілащук переконана, що зловіщий план ворога провалився вщент
фото з відкритих джерел

Ілащук просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог

Новопризначена пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук заперечує усю скандальну інформацію ЗМІ щодо своєї персони, яка активно з'являється в українському інформаційному просторі. Відповідна заява з'явилась у Телеграм-каналі пані Ілащук.

Олеся Ілащук звинувачує ворога, який нібито намагається розсварити українців та болгарів.

«Дорогі читачі мого телеграм каналу, ворог наш підступний і без сумніву намагається розпалити вогонь ворожнечі між нами та нашими друзями болгарами!

Знаю, що багато хто з вас був вимушений бачити на просторах інтернету нісенітниці і відверту брехню, що була спрямована на дискредитацію моєї репутації та моєї роботи і поставити під сумнів рішення президента та уряду України», – написала Ілащук.

Сексологиня просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог:

- непідтверджена інформація;
- намагання придумати і зв'язати речі які не мають ніякого відношення до мене та професійної діяльності;
- примітив і непослідовність у викладі матеріалу;
- однобока подача матеріалу;
- більшість статей розміщені на сайтах, які не являються офіційними ЗМІ;
- намагання поставити під сумнів рішення влади та нашого президента;
- одна й та сама примітивна стаття дублюється на різних сайтах майже без змін, що говорить про те, що її писав однин і той же автор з низьким рівнем інтелекту;
- коментарі від ботів.

Ілащук переконана, що при бажанні список можна продовжувати, а зловіщий план ворога був розкритий та провалився вщент.

«Для людей, які здатні думати та робити висновки зразу стає зрозуміло, що ці примітивні вигадки не мають ніякого відношення до мене та моєї професійної діяльності і в цей складний для нас час є прямим умислом на руйнацію наших кроків до миру та безпеки нашої країни», – додала послиня.

Ілащук також запевнила, що має рішучість відстоювати інтереси держави і кожного дня робити реальні та ефективні кроки до реалізації нашої спільної перемоги.

Пані Ілащук попросила українців слідкувати за новинами та інформацією розміщеною на державних сайтах та офіційних ресурсах посольства та у її телеграмі каналі, де чиновниця буде ділитися із суспільством фактами і правдивою інформацією.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.

Читайте також: Стратегічний провал у Болгарії. Що не зрозумів офіс президента призначаючи пані Ілащук
Теги: Болгарія посол Україна скандал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України у Болгарії Олеся Ілащук
Стратегічний провал у Болгарії. Що не зрозумів офіс президента призначаючи пані Ілащук
27 грудня, 14:46
Президент призначив послом України у Болгарії Олесю Ілащук, яка не має досвіду роботи у дипломатії
Призначення сексологині послом Болгарії: оприлюднено скандальні факти з біографії
Вчора, 07:33
У 17 років Олеся Ілащук замість вступу до університету почала працювати
Скандал із послом Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії
Вчора, 12:42

Політика

Скандальне призначення посла Болгарії: Ілащук звинуватила ворога в інформаційній атаці
Скандальне призначення посла Болгарії: Ілащук звинуватила ворога в інформаційній атаці
Арестович прогнозує ще одну війну з Росією після смерті Путіна
Арестович прогнозує ще одну війну з Росією після смерті Путіна
Стало відомо, чи забиратиме Латвія візи у співробітників російського «Дождя»
Стало відомо, чи забиратиме Латвія візи у співробітників російського «Дождя»
Отримав гарантії від західних країн: Вучич закликав сербів розбирати барикади
Отримав гарантії від західних країн: Вучич закликав сербів розбирати барикади
Лавров заявив про небажання США воювати з Росією
Лавров заявив про небажання США воювати з Росією
Ізраїль посилено готується напасти на Іран – Bloomberg
Ізраїль посилено готується напасти на Іран – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
11K
Скандал із послом Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії
8638
Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР
7594
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
7282
Призначення сексологині послом Болгарії: оприлюднено скандальні факти з біографії
6357
Скільки українців хочуть відновлення СРСР – опитування

Новини

Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
27 грудня, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
27 грудня, 18:02

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту