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Скандал із послом Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандал із послом Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії
У 17 років Олеся Ілащук замість вступу до університету почала працювати
фото з відкритих джерел

Новопризначена пані посол України в Болгарії завжди займала керівні посади та часто змінювала професію

Журналісти оприлюднили нові деталі біографії Олесі Ілащук – новопризначеної пані посла України в Болгарії. Кадрове рішення перетворилося на гучний скандал та головну тему для обговорень, адже посаду отримала людина не з дипломатичної системи.

Біографія 46-річної уродженки Чернівців є дуже нетиповою. За своє життя вона багато разів докорінно змінювала профіль роботи.

За інформацією «Української правди», працювати (офіційно, за документами) вона розпочала ще у 17 років. Після закінчення школи вона почала працювати. Уже тоді рівень володіння англійською мовою у неї (виходячи з офіційної біографії) був достатнім для того, щоби лишитися працювати у школі асистентом учителя, а потім учителем англійської.

У 1997-2000 роках Олеся Ілащук спробувала себе у журналістиці, у буковинському підрозділі ICTV.

Далі вона переїхала у Київ та одночасно пішла у бізнес, відразу на керівні посади. Із 2002 року працювала директором із міжнародного розвитку та зв’язків із громадськістю (варто зауважити: попри схожість назви, з міжнародними відносинами ця посада не пов'язана, радше з журналістикою та комунікаціями).

У 2005 році – нова зміна фаху. Тоді Ілащук пов'язала життя з коштовним камінням, і для цього навіть пройшла курси у бельгійському союзі, що регулює обробку діамантів. Нові навички стали в нагоді спершу у ювелірній компанії «Джемма» (і знову – відразу на керівній посаді директора з розвитку, а згодом гендиректора); потім вона перейшла до Bulgari.

У 2013 році Олеся Ілащук стала виконавчим директором ТОВ «Академія сучасної освіти», що управляє освітніми закладами. У 2015 – гендиректоркою ТОВ «СтарПак» (профіль роботи – виробництво тари, пакування тощо). У 2016 переїхала з Києва у Баку, де на два роки очолила видавничий дім «Шарг-Гарб». Остання компанія доволі публічна, має профілі у соцмережах із сотнями опублікованих корпоративних фото, але знайти на них керівницю-українку чомусь не вдалося.

У 2018 році Ілащук вирішує кинути успішну кар’єру топменеджера на користь... приватної практики психотерапевта у Києві. Без вищої медичної освіти, але зі спеціалізацію гештальт-терапевта та сексолога. «Медичний» період роботи, за офіційною біографією, триває і досі, тож тепер психотерапевтка Ілащук має кинути практику і переїхати до Софії на посаду посла.

Щодо освіти: про її диплом заявили в МЗС, адже це єдиний (хоч і дуже умовний!) її зв’язок з дипломатією. Отримала вона його у Чернівецькому університеті на історичному факультеті у 2005 році, проте у цей та попередні роки, за офіційною біографією, вона працювала у Києві, на керівній бізнес-посаді. Звісно, це не виключає заочної освіти та/або екстернату (за підсумками якого теж дають диплом держзразка). 

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.

Читайте також: Стратегічний провал у Болгарії. Що не зрозумів офіс президента призначаючи пані Ілащук
Теги: посол Болгарія

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