Від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн

Болгарія з початку війни надала Україні допомоги на $243 млн

Болгарія і надалі планує продовжити безкоштовно передавати озброєння

З початку повномасштабного вторгнення Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму близько $243 млн. Про це повідомило Міністерства оборони Болгарії.

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«Болгарія категорично підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас прекрасні двосторонні відносини, засновані на глибоких історичних та культурних культурах українським народом», – заявив Міністр оборони Дімітар Стоянов.

За його словами, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів. Так, Міноборони Болгарії надало гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок та 2000 бронежилетів, 350 аптечок, 5000 комплектів зимового одягу та 5000 пар зимового взуття.

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Зараз країна планує продовжити безкоштовно передавати озброєння, спорядження та боєприпаси, а також буде щороку готувати на своїй території 60 українських медиків.

Зазначимо, 20 грудня Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов під час офіційного візиту в Україні відвідав Бучу.

Нагадаємо, 9 грудня депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки. За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Дімітара Стоянова, озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії.

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.