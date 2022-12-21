Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн

Альона Боженко
glavcom.ua
Від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн
Болгарія з початку війни надала Україні допомоги на $243 млн
фото ілюстративне

Болгарія і надалі планує продовжити безкоштовно передавати озброєння

З початку повномасштабного вторгнення Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму близько $243 млн. Про це повідомило Міністерства оборони Болгарії.

«Болгарія категорично підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас прекрасні двосторонні відносини, засновані на глибоких історичних та культурних культурах українським народом», – заявив Міністр оборони Дімітар Стоянов.

За його словами, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів. Так, Міноборони Болгарії надало гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок та 2000 бронежилетів, 350 аптечок, 5000 комплектів зимового одягу та 5000 пар зимового взуття.

Зараз країна планує продовжити безкоштовно передавати озброєння, спорядження та боєприпаси, а також буде щороку готувати на своїй території 60 українських медиків.

Зазначимо, 20 грудня Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов під час офіційного візиту в Україні відвідав Бучу.

Нагадаємо, 9 грудня депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки. За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Дімітара Стоянова, озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії. 

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.

Теги: озброєння боєприпаси Болгарія Міноборони міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЮНІСЕФ надасть допомогу українським родинам, які постраждали від війни
Українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ: хто отримає виплати
Вчора, 01:45
Світовий банк надає Україні додатковий пакет допомоги на $610 млн
Світовий банк схвалив додатковий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 02:24
Президент Фінляндії анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України
Вчора, 05:51

Економіка

Від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн
Від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн
Світовий банк схвалив додатковий пакет допомоги Україні
Світовий банк схвалив додатковий пакет допомоги Україні
США готуються виділити Україні та союзникам по НАТО близько $45 млрд – Reuters
США готуються виділити Україні та союзникам по НАТО близько $45 млрд – Reuters
Російський рубль впав до семимісячного мінімуму: стали відомі причини
Російський рубль впав до семимісячного мінімуму: стали відомі причини
Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ
Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом
42K
Візит Путіна до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
13K
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
8903
Американський конгресмен повідомив, скільки часу потрібно НАТО, аби знищити російську армію
8560
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
7134
У Бєлгородській області вибухи: спалахнули пожежі, немає світла (відео)

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту