Скандал із безвізом: народний депутат пояснив, чому його не забиратимуть

Переконливих аргументів щодо того, чому в України треба було б відібрати безвіз, наразі немає

«Громадяни України, які перебувають у країнах ЄС, не створюють масштабних проблем для цих країн»

Скасування безвізового режиму України з ЄС є малоймовірним. Таку думку висловив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарлементського співробітництва Олександр Мережко, ідеться в матеріалі «Главкома» «Скасування безвізу? Що стоїть за політичним шантажем України».

«Не бачу реальних підстав для прийняття такого рішення, оскільки громадяни України, які перебувають у країнах ЄС, не створюють масштабних проблем для цих країн. Навпаки, вони своєю працею та своїми грошима (наприклад, як туристи) сприяють економічному зростанню країн перебування», – зазначив Олександр Мережко.

До того ж, за словами нардепа, таке рішення ЄС призвело би до великого скандалу та завдало би значної шкоди стосункам України та ЄС.

«По-друге, я не побачив і не почув конкретних і переконливих аргументів щодо того, чому в України треба було б відібрати безвіз», – підсумував Мережко.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Зазначається, що внутрішній документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами. Згідно з цим документом, Німеччина, Франція та Італія розчарувалися через часті зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Читайте також: