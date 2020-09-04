Україну можуть позбавити безвізу

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорога, яка веде до скорочення співпраці з ЄС

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Думаю, многие обратили внимание на слова главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса по поводу значимости в двустороннем сотрудничестве (в том числе для безвизового режима) сохранения независимости антикоррупционных органов. До этого было заявление послов G7.

Дословно в Twitter-аккаунте Маасикас написал: «Борьба с коррупцией с помощью сильных и независимых институций является центральной частью сотрудничества между ЕС и Украиной в сферах от безвизового режима до макрофинансовой помощи. Эти принципы (высказанные G7 – ИФ-У) также необходимо применить, когда украинский парламент назначает представителей для выбора нового руководителя САП».

Фактически глава представительства ЕС в Украине напоминает об условиях безвиза и недопустимости попыток демонтажа антикоррупционной инфраструктуры. И не зря. В том смысле, что есть вопросы к тому, как идёт назначение членов конкурсной комиссиии, которая будет выбирать нового Антикоррупционного прокурора.

Но, допускаю, что не только этот вопрос вызывает опасения, и может послужить поводом для постановки вопроса об условиях, которые сделали возможными получение безвиза. Есть и ряд других факторов, которые точно не работают в направлении сохранения и усиления сотрудничества с ЕС. А именно:

Решение КС о незаконности назначения директора НАБУ Артема Ситника. Практика, ставшая уже массовой, поджогов домов и автомобилей - бывшим политикам/чиновникам и антикоррупционным расследователям/активистам. Давление на «Прямий канал», имущество которого, судя по всему, пытаются арестовать под предлогом псевдорбвинений, и затем продать. ГБР, как мы знаем, обратилось в Печерский суд за разрешением провеления обысков на телеканале. Допускаю, что ГБР (в согласии с ОП) пытается парализовать работу оппозиционного канала, и дальше через АРМА продать имущество и поменять менеджмент на лояльный к власти.

Такой постепенный разворот Украины в обратном направлении от цивилизованных правил не сможет оставаться не замеченным. Казалось, такие практики, как преследования оппозиционных СМИ и поджоги имущества - давно в прошлом. Но нет, как видим, спустя длительный перерыв - они возвращаются. Если кому-то во власти кажется, что это может остаться вне внимания, то это не так – чему подтверждение заявления послов G7 и главы представительства ЕС в Украине.

ЕС не предоставил бы Украине безвизовый режим, если бы видел авторитарные тенденции. И если тенденция на сворачивание базовых демократических ценностей будет продолжаться, это неизбежно приведёт к вопросу о приостановлении безвизового режима, как и прекращении внешней помощи.

Действующей власти надо заниматься не погоней за оппонентами. И не откатом к отдельным старым практикам, обессмысливая тем самым значимые результаты своего предшественника. А обозначить 2-3 реалистичные задачи в продолжение развития Украины, и на этом концентрировать усилия свои усилия.

Джерело: блог Олесі Яхно

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