Шмигаль не бачить загрози скасування безвізу з ЄС
Прем'єр радить дочекатися конкурсу щодо призначення керівника САП
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що нині загрози для скасування безвізового режиму України із Європейським союзом немає.
Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги із Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу (щодо призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. - Ред.). Ми зараз дотримались усіх процедур, прописаних правилами, законодавством України, далі питання залишається до відкритості та прозорості конкурсу. Давайте подивимося, як пройде конкурс», - сказав Шмигаль.
Як відомо, в Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України.
«Європейська Солідарність» вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.
Як повідомлялося, 28 серпня КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 51 народного депутата.