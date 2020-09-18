Шмигаль не бачить загрози скасування безвізу з ЄС



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Прем'єр Денис Шмигаль виступив під час години запитань до уряду в парламенті

Прем'єр радить дочекатися конкурсу щодо призначення керівника САП

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що нині загрози для скасування безвізового режиму України із Європейським союзом немає.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги із Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу (щодо призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. - Ред.). Ми зараз дотримались усіх процедур, прописаних правилами, законодавством України, далі питання залишається до відкритості та прозорості конкурсу. Давайте подивимося, як пройде конкурс», - сказав Шмигаль.

Як відомо, в Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України.

Це пов’язано із ситуацією навколо призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

«Європейська Солідарність» вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.

Також причиною чуток про можливе скасування безвізу стали повідомлення в ЗМІ, що міжнародні партнери негативно ставляться до руйнування антикорупційної інфраструктури в Україні, зокрема до рішення Конституційного суду щодо директора НАБУ Артема Ситника.

Як повідомлялося, 28 серпня КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 51 народного депутата.