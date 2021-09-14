Можемо втратити безвіз. Експертка пояснила, чим може закінчитися затягування конкурсу на голову САП

Конкурс на обрання нового керівника САП стартував ще в січні 2021 року

Шиба зауважує, що до пари, яка вийшла до фіналу, претензій немає, і нічого не заважає комісії зібратися та когось з конкурсантів призначити головою САП

Проведення конкурсу з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було одним із критеріїв для збереження безвізу між Україною та Євросоюзом. А затягування з оголошенням його резільтатів може мати негативні наслідки для України. Про це у коментарі «Главкому» сказала експертка фундації Dejure Ірина Шиба.

«Проведення конкурсу на незалежного голову САП було одним з критеріїв для збереження безвізу. І це ж не єдиний конкурс – є ще вибори голови Національного антикорупційного бюро, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя. А коли відбувається стільки виборчих процесів одночасно, важко забезпечити делегування міжнародних партнерів до конкурсних комісій і стежити за кожним кроком», – наголосила експертка.

На її думку, затягування конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури йде на руку Офісу президента. «Коли призначали конкурсну комісію від парламенту, було багато розмов, що деякі з її членів пов’язані з Офісом президента. І зараз видається так, що ті два кандидати, що пройшли до фіналу, не подобаються Банковій та іншим політикам, тому цей конкурс намагаються максимально затягнути», – вважає Шиба.

Ймовірним сценарієм є взагалі скасування конкурсу через рішення ОАСК і проведення нового (формальною причиною для блокування конкурсу є позов, поданий до сумнозвісного Окружного адмінсуду Києва, який очолює одіозний Павло Вовк. – «Главком»), каже експертка.

«Але в такому варіанті міжнародні експерти можуть просто відмовитися від участі в ньому. Другий варіант – хтось із двох кандидатів може просто відмовитися від участі у подальшому конкурсі через репутаційні ризики», – прогнозує Шиба.

Вона додала, що пікантності цій історії додає той факт, що парламентський комітет з правової політики під керівництвом Андрія Костіна, якого Банкова бачить на чолі САП, досі не дає руху законопроєкту про ліквідацію ОАСК, який з квітня внесений президентом як невідкладний.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.

25 січня стартував конкурс із обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Планувалося до кінця літа завершити конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у межах якого мають обрати нового керівника САП.

Тим часом колишній генпрокурор Рябошапка заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.