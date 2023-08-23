Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скільки росіян отримали візи на в'їзд до України: МЗС назвало цифру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки росіян отримали візи на в'їзд до України: МЗС назвало цифру
Наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України – остаточне рішення ухвалюють прикордонники
фото з відкритих джерел

Тільки 62 росіяни отримали документи на вʼїзд в Україну від початку дії візового режиму

За понад рік дії візового режиму з РФ тільки 62 росіяни отримали візу для вʼїзду в Україну. Переважно це були жінки, діти та люди похилого віку, які отримали візу з гуманітарних причин – для воззʼєднання з родинами або до своїх близьких. Про це Бабелю повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, тому на території РФ немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни РФ на території Росії не можуть подаватися на українські візи. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там.

Утім, наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України – остаточне рішення ухвалюють прикордонники.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Відтак, російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті. 

Росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами у восьми містах до центрів VFS Global. 

За новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн. Візи також не можуть отримати росіяни, які перебувають у списку санкцій.

Читайте також: Візи для Росіян? Вдумайтесь, про що ми говоримо!
Теги: росіяни візи МЗС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни віддають усі сили заради Перемоги
Що відчуває кожен, хто зараз на війні
17 серпня, 17:17
Росіяни віддають перевагу закордонному відпочинку
Туроператори РФ побідкалися: сезон в окупованому Криму повністю провалено
17 серпня, 14:24
Лайма Вайкуле та Валерій Леонтьєв
Колега Валерія Леонтьєва розкрила позицію російського співака щодо війни в Україні
12 серпня, 18:56
Савлєпов доволі часто виїжджає за кордон і мешкає у Польщі зі своєю дівчиною
Екссоліст Quest Pistols полетів на Балі та виступив перед росіянами (відео)
9 серпня, 13:18
Навіть найбільш грандіозний успіх контрнаступу на півдні не зробить доступною «перемогу за три місяці»
Що відбувається? Про війну, настрої та перспективи
3 серпня, 11:09
Портников: «Українці ще у часи Російської імперії виконували в армії дуже важливу функцію організації»
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
2 серпня, 20:57
Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина постраждала
Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина постраждала
1 серпня, 00:11
Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив
Унікальна операція. ЗСУ розкрили деталі звільнення Старомайорського
30 липня, 16:26
Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал біля Мар'їнки
На Бахмутський напрямок РФ стягує додаткові сили і засоби – Міноборони
29 липня, 21:57

Політика

Зеленський розповів, що зробить Росія, коли втратить Крим
Зеленський розповів, що зробить Росія, коли втратить Крим
Мобілізацію буде посилено? Зеленський зробив заяву
Мобілізацію буде посилено? Зеленський зробив заяву
Скільки росіян отримали візи на в'їзд до України: МЗС назвало цифру
Скільки росіян отримали візи на в'їзд до України: МЗС назвало цифру
Україна визнаватиме освіту, здобуту на окупованих територіях, проте є умова
Україна визнаватиме освіту, здобуту на окупованих територіях, проте є умова
Верховна Рада відновила звітування партій
Верховна Рада відновила звітування партій
Міністр МВС відреагував на пропозицію декриміналізувати порнографію
Міністр МВС відреагував на пропозицію декриміналізувати порнографію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
63K
У Британії скандал через біженців з України
53K
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
26K
Поляки категорично проти мігрантів із деяких країн: результати опитування
7657
Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор
4948
Авіація ЗСУ потужно розгромила противника

Новини

Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Сьогодні, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту