Скільки росіян отримали візи на в'їзд до України: МЗС назвало цифру

Тільки 62 росіяни отримали документи на вʼїзд в Україну від початку дії візового режиму

За понад рік дії візового режиму з РФ тільки 62 росіяни отримали візу для вʼїзду в Україну. Переважно це були жінки, діти та люди похилого віку, які отримали візу з гуманітарних причин – для воззʼєднання з родинами або до своїх близьких. Про це Бабелю повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, тому на території РФ немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни РФ на території Росії не можуть подаватися на українські візи. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там.

Утім, наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України – остаточне рішення ухвалюють прикордонники.

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Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Відтак, російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами у восьми містах до центрів VFS Global.

За новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн. Візи також не можуть отримати росіяни, які перебувають у списку санкцій.