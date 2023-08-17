Туроператори РФ побідкалися: сезон в окупованому Криму повністю провалено

Кількість охочих відпочити на окупованому півострові в пік сезону впала на 50-60%

Напружена ситуація в Криму, а також вибухи й затори на Кримському мосту призвели до скорочення потоку охочих відпочити на півострові на 25-30%. Про це повідомив віце-президент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін, передають російські ЗМІ. За підсумками восьми місяців року регіон відвідають 3,7-3,9 млн туристів, прогнозує він.

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Туроператор «Алеан» повідомив, що кількість бронювань у Криму цього літа скоротилася вдвічі, проте конкретні цифри не навів.

За даними сервісу Ostrovok, кількість охочих відпочити на півострові в пік сезону впала на 50-60% рік у рік. У «Твілі» повідомили, що кількість бронювань у Севастополі знизилася на 66%, а в Євпаторії – на 69%. У зв'язку з цим середня вартість ночі проживання в останній скоротилася на 21% до 3,8 тис. рублів (1140 грн).

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За даними статистики організованого продажу «Слетать.ру», за рік частка тимчасово окупованого Криму на внутрішньому ринку знизилася на 2,3 процентних пункти, до 2,7% за підсумками літа.

Ромашкін зазначив, що всі ці результати не виправдали початкових очікувань туристичного бізнесу, пов'язаних з тим, що з січня до середини травня цього року попит на курортний відпочинок зростав на 30-40% рік в рік.

Призначений Росією так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов говорив, що загалом після початку повномасштабної війни з Україною у 2022 році в регіоні відпочили понад 6,5 млн туристів. А рекорд туристичного потоку за всю пострадянську історію окупований півострів встановив у 2021 році – 9,5 млн осіб.

Зараз турбізнес розраховує на хороші результати «оксамитового сезону», хоча минулого року він виявився провальним, оскільки з серпня Крим почав зазнавати регулярних обстрілів та диверсій. До квітня 2023-го кількість атак по регіону перевищила 70, підрахували аналітики Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

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Ромашкін також нагадав, що загалом минула осінь була для внутрішнього ринку важкою. «Оголошення часткової мобілізації і інформаційний фон, що сформувався навколо події, коштували нам близько 1 млн туристів», – сказав він.

Учасники ринку зазначають, що позитивним показникам майбутнього «оксамитового сезону» не сприяє конкуренція, що зростає, із закордонними напрямками. За даними «Слетать.ру», загалом за підсумками літа на тури Росією довелося 31,4% продажів в організованому сегменті, це на п'ять процентних пунктів нижче, ніж рік тому.

Те, що росіяни віддають перевагу закордонному відпочинку, підтверджує і динаміка самостійних бронювань. За підрахунками «Яндекс Подорожей», частка закордонних напрямів у структурі куплених авіаквитків на вересень-жовтень за рік зросла з 20,5% до 26,5%. Позитивна динаміка відзначається як щодо азійських країн: Індонезії, Південної Кореї, Індії, Таїланду, – так і європейських: Чорногорії та Іспанії.

У березні Росія почала готувати Крим до наступу України. До квітня на пляжах півострова викопали окопи завдовжки десятки миль, писала Washington Post з посиланням на супутникові знімки космічної компанії Maxar. Укріплення спорудили в районах Медведівки, Вітиному та інших частинах Криму. Крім окопів, уздовж узбережжя Чорного моря встановили протитанкові надовби, рови та артилерійські гармати.

Зокрема, повномасштабне російське вторгнення сильно вдарило по туризму в тимчасово окупованому Криму. Якщо у 2021 році на півострів припадало 19% усіх бронювань готелів та житла для відпочинку в Росії, то у 2023-му – лише 1%, підрахував Ostrovok

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Окупаційна влада півострова повідомила, що не братиме курортного збору з росіян до офіційного завершення війни.

Загалом туристи відмовляються їхати відпочивати до регіону, оскільки він фактично став прифронтовою зоною, зазначив голова російського союзу туріндустрії у Криму Борис Зелінський.

«Ситуація із продажем турів на літо катастрофічна. Крим був одним із провідних туристичних регіонів у Росії, але зараз саме він страждає найбільше у зв'язку з «СВО», – підкреслив Зелінський.

Нагадаємо, у російських загарбників у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми з логістикою – вона ускладнилася й уповільнилася. Як наслідок, для військових потреб вони тепер використовують цивільні напрямки транспортування, ті, які поки що ще функціонують після ударів ЗСУ.

До слова, російська окупаційна влада Криму використовує бази відпочинку на півострові для реабілітації та лікування військових армії РФ.